“Da quando è uscita…”. Mistero Raffaella Fico, dopo l’eliminazione al GF Vip se ne sono accorti tutti

Raffaella Fico è stata l’ultima eliminata dal Grande Fratello Vip: è stata sconfitta al televoto da Carmen Russo e Miriana Trevisan. All’interno della Casa di Cinecittà è stata una protagonista, si è sempre esposta, ha detto la sua e non si è mai tirata indietro. Il pubblico la amava perché era l’unica “vippona” che riusciva a tener testa a Soleil Sorge. Infatti, tutti si ricorderanno dei frequenti scontri avvenuti in casa tra loro. In sostanza le due non riuscivano proprio ad andare d’accordo. Basti pensare che quando Raffaella ha dovuto lasciare il gioco, Soleil Sorge ha esultato.

A quel punto Raffaella Fico ha affermato: “È venuta fuori per quelle è, la falsa e la cattiva. Io sono felice così”. Non è mancata l’immediata replica di Soleil Sorge, che a sua volta ha detto: “Prenditi la tua cattiveria e vai via. Sarei stata falsa a essere dispiaciuta”. Quindi l’ex compagna di Mario Balotelli è tornata alla vita di tutti i giorni, ha potuto riabbracciare sua figlia Pia e tutta la sua famiglia.

Tuttavia in molti hanno notato un dettaglio. Infatti Raffaella Fico – dopo l’uscita dal GF Vip – è sparita dalla circolazione. Di lei non si hanno più notizie e non è neanche arrivata in studio per la diretta di lunedì 25 ottobre, così come accade agli eliminati. In questi primi giorni post eliminazione non ha ripreso in mano neppure il suo profilo Instagram per salutare i numerosi fan che l’hanno sostenuta in questa esperienza televisiva.





I fan si stanno chiedendo il motivo di questo silenzio da parte di Raffaella Fico e il perché sia letteralmente sparita. In tanti si aspettavano di vederla nel parterre dei concorrenti che sono stati eliminati dalla casa, ma così non è stato. Raffaella Fico non è andata in studio ed ha così disertato la prima serata del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nel parterre dei concorrenti già eliminati dalla casa, vi erano Amedeo Goria e il giovane Tommaso Eletti ma non Raffaella Fico.

Intanto è tra gli ospiti di Casa Chi e probabilmente in quell’occasione parlerà della sua esperienza al Grande Fratello Vip e spiegherà anche i motivi della sua assenza. Non è da escludere che in questi giorni abbia voluto metabolizzare al meglio quello che è successo nella casa, abbia voluto capire il perché sia stata eliminata. Inoltre è plausibile che abbia voluto trascorrere del tempo con sua figlia che non vedeva da mesi.