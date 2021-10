Volano stracci al GF Vip 6 tra Raffaella Fico e Soleil Sorge. Sembra infatti che il cessate il fuoco sia appena terminato e che la battaglia sia ripresa più agguerrita che mai. Stavolta però non c’entra qualche frase di dubbio gusto, in questo caso c’è un gesto che manda fuori di testa una delle due contendenti. Ma andiamo con ordine: il GF ha lanciato una sfida ai concorrenti, quando suonerà una sirena i gieffini scelti dovranno correre in giardino e premere un pulsante, tutto entro 30 secondi, altrimenti ci saranno conseguenze sul budget.

Una delle coppie designate sono state Soleil e David che, appena è suonata la sirena hanno lasciato perdere quello che stavano facendo e sono partiti a razzo. Il problema è che la Sorge stava mangiando un gelato. Senza pensarci troppo la gieffina ha sbattuto il bicchiere sul tavolo (dove c’erano Katia, Raffaella Fico, Sophie, Carmen e Jo) ed è corsa in giardino. La Fico ha iniziato ad urlare ed ha accusato Soleil di averla messa in pericolo. Ovviamente la Squillo e la Codegoni hanno preso le parti di Raffaella.

Raffaella Fico ha detto: “Io mi sono spaventata molto, anche a Katia è andato il gelato addosso. Se si spaccava ci facciamo male, ragazzi. Non l’ha appoggiato, l’ha tirato. Se si spaccava ci andava tutto in faccia! Immagina se si spaccava in faccia a noi. Lo ha lanciato, non lo ha appoggiato per quello ho tirato un urlo. Lei ha detto lo ha appoggiato, ma lo ha lanciato”.





E Ancora Raffaella Fico: “Non ho più pazienza con lei, basta. Se si spaccava il bicchiere e mi andava in faccia mi sfregiava tutta. Sono sclerata? No ho avuto seriamente paura, mi sono spaventata! Me lo ha buttato, se si spaccava mi andava tutto in faccia. A Katia è andato il bicchiere addosso. Talmente ero spaventata non mi sono accorta di tutto, ma Katia si è alzata e se n’è andata. Ha detto qualcosa sottovoce era arrabbiata”.

Poi conclude Raffaella Fico: “Grazie a questo suo gesto potevamo farci male di brutto”. Insomma, secondo tanti si è trattato di una ‘prova eccellente da drama queen”, come riporta Biccy.it. Tuttavia Soleil non ha più di tanto riposto alla collega, anzi, ha fatto scivolare la cosa come si fa coi bambini.