Raffaella Fico è tornata al GF Vip 6. Dopo l’eliminazione di una settimana fa e il forfait in studio di lunedì scorso, nella puntata di venerdì 29 ottobre 2021 era seduta con gli altri concorrenti eliminati. Ma soprattutto è di nuovo rientrata nella Casa per affrontare Soleil Sorge. Non hanno mai avuto un bel rapporto e durante il confronto in diretta la napoletana ha confermato il rumor che circolava in questi giorni: la querela a Soleil Sorge. Prima di lasciare il giardino, infatti, Raffaella Fico ha annunciato che le frasi che le sono state rivolte verranno valutate nelle “sedi opportune”. Ma andiamo con ordine.

“Ciao Soleil – ha esordito -, questa sera sono venuta qui per dirti di avere più umanità. Al netto del fatto di quello che può succedere all’interno della casa del GF Vip, si può essere amici, ma ci si può anche ignorare. Però ci sono delle affermazioni che non vanno fatte, perché di pessimo gusto. Cose che feriscono la dignità di una persona. Io prima di essere una concorrente e una donna, sono una madre. Sentirti dire certe cose mi ha ferito moltissimo”.

Raffaella Fico contro Soleil Sorge, il motivo della querela

“Dettò ciò, non voglio fare più polemiche – ha continuato Raffaella Fico rivolgendosi a Soleil Sorge – Mi sembrava giusto e corretto ribadire che determinate affermazioni non vanno fatte e che vanno oltre al gioco. Bisogna saper contare e guardare le persone negli occhi per non fare del male agli altri. Delle tue strategie non mi interessa, la tua persona si è palesata subito, ma le cattiverie non si possono accettare”.





“Ci sono state parole orribili, tipo quel termine inglese conosciuto da tutti. Quella parola ha un significato e verrà valutato nelle sedi opportune”. A quel punto Soleil Sorge è rimasta senza parole. Perché al contrario di quanto si pensava, la querela di Raffaella Fico non è per la presunta frase razzista, ma per il termine inglese che in italiano significa “str…” e che Soleil ha usato anche al momento della sua eliminazione. E la reazione dell’influencer: “Mi vorresti denunciare per un bye bi…?! Tesoro ma non conosci neanche la legge se pensi di potermi querelare per un termine scherzoso”.

“Io vedo tantissima ipocrisia in lei – ha continuato Soleil Sorge – Quello che ha detto dovrebbe rivolgerlo a se stessa. Ha sempre detto cose brutte su di me. Nel mio caso, ho usato sarcasmo. Vedere una madre e una donna che si pone in quel modo contro di me non è bello. Ora che sei uscita sono tutti più carini con me. Ho tratto le mie conclusioni. Tu hai detto che godevi se mi vedevi piangere e che saresti rimasta soltanto per darmi fastidio”.