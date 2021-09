Incredibile retroscena su Raffaella Fico, protagonista al ‘GF Vip 6’. Ciò che è emerso in queste ore rischia di stravolgere davvero la sua vita personale. Essendo rinchiusa nella Casa più spiata d’Italia, non ha ancora saputo di questa novità pazzesca, ma siamo certi che Alfonso Signorini la metterà al corrente della situazione nella prossima puntata in diretta, in programma venerdì primo ottobre. Coinvolto anche il suo attuale fidanzato Piero Neri, che al momento ha preferito non rompere il silenzio.

Il fidanzato di Raffaella Fico, che nella Casa è tornata a parlare del suo ex Mario Balotelli, non si è ancora visto al GF Vip 6 ma si è “fatto sentire”. Nei giorni scorsi ha infatti mandato un messaggio aereo. Il primo messaggio aereo di questa sesta edizione del reality show di Canale 5. “Per sempre e 1 giorno. Ti amo. Piero” è il testo del romantico messaggio che è volato sulla Casa più spiata d’Italia e indirizzato alla bella Raffaella Fico. Ma ora è spuntata una novità che non le farà piacere.

Nelle scorse ore ha deciso di vuotare il sacco, tramite le pagine del settimanale ‘Chi’, l’ex fidanzata di Piero Neri, ovvero l’attuale partner di Raffaella Fico. La giovane in questione si chiama Valentina Colombi e ha fatto una rivelazione bomba sull’uomo: “Lui sostiene di essere innamorato di questa Raffaella quando invece fino ad un mese e mezzo fa si scriveva e sentiva con me, mi sussurrava parole importanti. Mi ha anche invitata in Sardegna per festeggiare Ferragosto, ma io non ci sono andata”.





La Colombi ha aggiunto sulla dolce metà di Raffaella Fico: “Lui continuava a ribadire che avrebbe fatto di tutto perché mi voleva riconquistare, voleva stare con me. O questa ragazza è stata palesemente presa in giro perché non sa proprio niente, oppure stanno mentendo entrambi. Secondo me è innamorato ancora di me. Mi diceva fino a un mese fa che avrebbe fatto di tutto per me, mi considerava l’amore della sua vita, mi ha detto che mi avrebbe cercata ovunque e che non si arrenderà mai per amore”.

E non è tutto perché Piero Neri avrebbe chiesto a questa donna di unirsi in matrimonio con lui e di avere anche dei figli, quindi è convinta che provi ancora forti sentimenti nei suoi confronti. Come reagirà Raffaella Fico a questa clamorosa confessione? Difficile immaginare come si evolverà la vicenda, ma indubbiamente non saranno poche le polemiche che potrebbero scatenarsi.