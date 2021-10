Finalmente le prime scintille, degne di nota, all’interno della casa del GF Vip. L’unico vero ‘nemico’ del gruppo, come sapete, è sempre lei Soleil Sorge, anche se le cose, dobbiamo ammetterlo, stanno piano piano affievolendosi. I nuovi fronti tuttavia, più acidi che mai, sono combattuti delle sorelle Selassié e Samy contro Davide Silvestri, ma soprattutto tra Miriana Trevisan e Raffaella Fico. Per chi non lo sapesse, le due donne non si sono mai sopportate dall’inizio del reality, ma tutto è degenerato lunedì sera nella puntata del GF Vip, quando l’ex volto di Non è la Rai ha detto: ”Non ho un gruppo.

Con Manila e Ainett ho trovato un punto di incontro, con le principesse sto benissimo. Raffaella devo dire che la sento un po’ fredda. E delle volte è come se mi portasse via Francesca, io con lei mi diverto tantissimo. Questa è una mia sensazione. Io con te non è che non vado d’accordo, non vado e basta“. Naturalmente, a questo punto Raffaella Fico ha risposto con decisione: “Qui nessuno porta via nessuno. Non siamo mica all’asilo nido cara Miriana Trevisan. Sei una donna adulta e ricordati che non siamo in un asilo”.

Poi ancora Raffaella Fico: “Allora anche Ainett ti porto via. Non bisogna andare per forza d’accordo. Possiamo anche stare qui in casa insieme senza parlarci più. Anzi, non venire più in camera a farmi il sorrisino, perché sei una falsa. Non sforzarti, stai tranquilla e non parlarmi“. Pensate che la cosa è degenerata il giorno dopo, quando a colazione le due si sono sedute una vicina all’altra senza darsi nemmeno il buongiorno.





Quando Jo Squillo ha chiesto a Miriana se avesse salutato Raffaella, la Trevisan ha risposto: “Ma anche no, che poi lei dice che sono falsa“. Questa invece la risposta della Fico: “Per me io e Miriana Trevisan possiamo anche non parlarci. […] Io sono rimasta davvero scioccata. Sai quando dici ‘ma questa che cosa sta dicendo?!’”.

il modo in cui io mi sento rappresentato da raffaella fico e il suo mood eternamente in bilico tra "NERAH" e "PIENAH" #GFVIP pic.twitter.com/ey5k5s8fqD September 17, 2021

E ancora Raffaella Fico: “Ve lo può dire anche Francesca che non la rapisco e non vado in giro a sparlare”. A questo punto Miriana risponde: “A me piace davvero tanto Francesca. E invece Raffaella la sento pesante. Io e lei niente, sarà una questione di pelle, ma non ci prendiamo. Muove i fili di un sacco di gente”.