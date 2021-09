Il pubblico aspettava con trepidazione di rivedere, a distanza di anni, Raffaella Fico al GF Vip 6. E lunedì 13 settembre 2021 la showgirl napoletana diventata famosa proprio grazie al reality di Canale 5 è stata tra i primi vipponi a entrare nella Casa. Non prima di aver tenuto incollati allo schermo i telespettatori con un balletto e un outfit supersexy davanti alla porta rossa.

Ma dopo un piccolo battibecco con Soleil Sorge, la ex UeD entrata poco dopo di lei e con cui a quanto pare non c’è troppa simpatia, è successo qualcosa che ha subito allarmato i fan di Raffaella Fico. Tanti hanno infatti notato che a poche ore dal via di questo GF Vip 6 la ex di Mario Balotelli mostra già i primi segnali di stanchezza e di crisi. Lei stessa del resto non ha nascosto la sua sofferenza e nostalgia verso il nuovo fidanzato.

Raffaella Fico in crisi al GF Vip 6

Raffaella Fico sembra essere del tutto “assente”. Non partecipa alle dinamiche della Casa e fatica decisamente a emergere con gli altri inquilini. Inoltre, come anticipavamo, ha avuto già il suo primo momento di crisi: sul letto, è apparsa visibilmente scocciata e annoiata da questa permanenza di soli due giorni al reality di Alfonso Signorini.





Un atteggiamento, questo di Raffaella Fico, che ha presto scatenato gli utenti social collegati con la diretta e molti si dicono convinti che presto potrebbe addirittura abbandonare definitivamente il gioco, per tornare di nuovo alla sua vita. ”La Fico sta solo al secondo giorno e già si annoia, figuriamoci se faceva parte dell’edizione precedente che è durata mezzo anno”, ha scritto un utente sui social.

E altri: “La Fico in crisi dopo 48 ore. Si sta già annoiando e le sembra di essere in casa da un’eternità. Non arriva a novembre” e “Tempo due giorni e abbandona”, scrivono quelli che non credono affatto nella prolungata permanenza in casa dell’ex fidanzata di Mario Balotelli. Che, aggiunge un’altra: “In tutto questo io ho sentito parlare Raffaella tre volte da quando è in Casa”.