“È stata una mamma”. Chi è Barbara Boncompagni, la figlia adottiva di Raffaella Carrà

Raffaella Carrà, la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti. Ultimo addio all’icona della televisione italiana. La cerimonia senza orpelli, proprio come desiderava Raffaella, ma una folla che ha accompagnato l’ultimo saluto alla diva tra applausi e omaggi che potessero onorare il suo ricordo. “Indimenticabile” come è stata da tutti definita, e il cuore di Barbara Boncompagni gonfio di dolore.

Come tutti sanno, Raffaella Carrà ha incontrato due volte il grande amore. Oltre il compagno Sergio Japino, che è rimasto al suo fianco fino all’ultimo, e Gianni Boncompagni, venuto a mancare nel 2017. I due hanno condiviso una splendida storia d’amore durata ben undici anni nel corso dei quali la Carrà si occupò anche delle tre figlie del compagno Barbara, Paola e Claudia.

Nessun figlio nella vita di Raffaella, ma un cuore pronto ad amare e accogliere, proprio come una madre, chiunque avesse la fortuna di incrociare la sua strada: “Avevo bisogno di un uomo più grande che mi desse sicurezza, di una figura maschile capace di sostituire, nel mio immaginario, quella di mio padre, un vero playboy”.





Ed è proprio Barbara Boncompagni che durante un’intervista ha ammesso di aver vissuto la presenza di Raffaella come fosse quella di una madre: “Me la ricordo come Mary Poppins, Dentro casa un ciclone. Papà era un uomo che vive da solo con tre figlie e si può immaginare in che stato abbia trovato la casa Raffaella quando venne a vivere da noi. Io ero la più piccola e per tutte noi fu come una mamma”.

“Avevamo in comune anche il fatto che lei da bambina era stata abbandonata dal padre, noi dalla madre”. E Raffaella ha continuato a stare vicino a Barbara anche dopo il decesso del padre non ultimo anche in campo professionale. Consigli che sicuramente Barbara porterà nel cuore, essendo anche mamma di Mattia e Brando – oltre a essere un punto di riferimento nel dietro le quinte di diversi programmi televisivi.