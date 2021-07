Il decesso di Raffaella Carrà è arrivato come un colpo al cuore. Tutti gli italiani non hanno fatto altro che piangere e rattristarsi per la perdita dell’icona della musica e della televisione italiana, amata anche all’estero e in particolare in Spagna. Tra coloro che l’hanno ricordata con grosso affetto c’è anche Cristiano Malgioglio, il quale adesso ha anche fatto un’altra importante richiesta. La sua proposta ha già fatto il giro della rete, trovando consenso nei numerosissimi fan della regina della tv.

Questo quello che aveva scritto il paroliere subito dopo la morte di Raffaella Carrà: “Raffaella amore mio…sono disperato. Non posso credere che ci hai lasciati. Sento che mi manca anche il mio cuore. Ti avevo sentita qualche mese fa…ricordo che mi avevi detto: Cristiano quando arrivi tu la tv cambia colore, ti prego non cambiare mai. Le tue parole mi avevano emozionato. Sei stata molto importante per me e adesso ho tante lacrime da versare. Non mi aspettavo di avere questo dolore. Ti amerò per sempre”.

Cristiano Malgioglio ha avuto grossissime difficoltà a parlare in televisione, infatti ha dovuto interrompere anzitempo il suo collegamento con ‘Estate in diretta’ e al Tg5 ha preferito inviare un filmato. Poi però è andato oltre, ha deciso di utilizzare Twitter e ha inviato un messaggio diretto alla televisione pubblica italiana. Staremo a vedere sei vertici della Rai coglieranno al balzo questa richiesta, che come detto è stata ricevuta in modo favorevole da tantissimi utenti del noto social network.





Questo quanto twittato da Cristiano Malgioglio su Raffaella Carrà: “Se gli studi di via Teulada domani portassero il nome di Raffaella Carrà sarebbe davvero una notizia straordinaria. Il mio appello è fatto con il cuore. Il suo mito, la sua forza e il suo straordinario talento resteranno sempre dentro di noi. Noi che l’abbiamo amata, davvero tutti”. E sotto questo suo post sono arrivate decine di messaggi, che hanno condiviso il pensiero dell’artista e personaggio televisivo.

Se gli Studi di via Teulada , domani portassero il nome di #raffaellacarra sarebbe davvero una notizia straordinaria. Il mio appello è fatto con il ❤.Il suo mito, la sua forza e il suo straordinarioTalento resterannoSempre dentro di NOI. NOI che l'abbiamo amata… DAVVEROTUTTI. July 6, 2021

Il messaggio di Cristiano Malgioglio è stato commentato così dagli utenti: “Sarebbe un grandissimo omaggio”, “Sì, davvero è parte di tutti noi. Come una di famiglia”, “Grande Cristiano, organizziamo una petizione”, “Hai ragione Cristiano”, “Anche se più che in via Teulada e l’auditorium foro italico in Roma dove lei ha vissuto gran parte per Carramba, segreti e bugie, sogni e amore”.