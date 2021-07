La morte di Raffaella Carrà ha sconvolto l’Italia intera. La notizia annunciata da Sergio Japino ha subito fatto il giro della rete e i fan della grandissima icona della musica nostrana sono rimasti increduli. C’è disperazione sui social network, dove sono state postate decine e decine di messaggi struggenti. E poco fa uno dei primi personaggi famosi a omaggiare la memoria dell’immensa artista è stato il suo amico e collega Cristiano Malgioglio, che ha riportato parole davvero molto emozionanti.

Così è stata annunciata la scomparsa di Raffaella Carrà da Japino: “Raffaella ci ha lasciati. E’ andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”. Una notizia che ha ovviamente angosciato tutti, che non si aspettavano di ricevere una notizia del genere. Ora la prima reazione vip del paroliere, a cui ne sono seguite tante altre da parte dei follower di Cristiano Malgioglio. Ecco cosa è stato riferito.

Cristiano Malgioglio ha pubblicato questo post in ricordo di Raffaella Carrà: “Raffaella amore mio…sono disperato. Non posso credere che ci hai lasciati. Sento che mi manca anche il mio cuore. Ti avevo sentita qualche mese fa…ricordo che mi avevi detto: Cristiano quando arrivi tu la tv cambia colore, ti prego non cambiare mai. Le tue parole mi avevano emozionato. Sei stata molto importante per me e adesso ho tante lacrime da versare. Non mi aspettavo di avere questo dolore. Ti amerò per sempre”.





Sotto il post di Cristiano Malgioglio in onore dell’icona Raffaella Carrà, questi alcuni dei commenti postati dai fan dell’uomo: “L’abbiamo amata tutti”, “Notizia terribile, non ci posso credere”, “Siamo tutti distrutti Cristiano”, “Che tristezza, se ne va una grande icona”, “Siamo devastati”. E ancora: “Era un mito la nostra Raffaella”, “Davvero una grande perdita, siete bellissimi in questa foto”, “Tutti scioccati, non è giusto”, “Rimarrai per sempre la regina della televisione, ciao Raffaella”.

Questo quanto si sa finora sulle cause del decesso di Raffaella Carrà: “Si è spenta alle ore 16.20 di oggi, dopo una malattia che da qualche tempo aveva attaccato quel suo corpo così minuto eppure così pieno di straripante energia”. Una forza inarrestabile la sua, che l’ha imposta ai vertici dello star system mondiale, una volontà ferrea che fino all’ultimo non l’ha mai abbandonata, facendo sì che nulla trapelasse.