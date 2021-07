Tutta l’Italia sconvolta dalla scomparsa improvvisa di Raffaella Carrà. La cantante e noto volto tv si è spenta alle 16.20 di lunedì 5 luglio 2021 in clinica, in seguito ad una malattia che da tempo l’aveva colpita. A dare l’annuncio è stato il compagno di una vita Sergio Iapino: “Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”.

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha colpito tutti, in particolar modo le persone che negli anni hanno collaborato con lei e che hanno potuto definirla amica. Come Cristiano Malgioglio, che ha subito affidato a Instagram un toccante ricordo di Raffaella Carrà.



Cristiano Malgioglio abbandona la diretta. Troppo dolore per Raffaella Carrà: “Non ce la faccio”

Oltre a essere un amico di Raffaella Carrà, Cristiano Malgioglio ci aveva anche lavorato scrivendo per lei il brano “Forte forte forte”. E su Instagram ha scritto: “Raffaella amore mio, sono disperato. Ti avevo sentito qualche mese fa, ricordo che mi avevi detto: “Cristiano quando arrivi tu la tv cambia colore, ti prego non cambiare mai”. Le tue parole mi avevano emozionato”.







“Sono addolorato e piango una amica meravigliosa. Artista meravigliosa . Oggi ho il cuore a pezzi. Riposa in pace e non ti dimenticherò mai… mia adorata #raffaellacarra. Che triste la vita…”, ha concluso su Instagram Cristiano Malgioglio prima di collegarsi telefonicamente con Estate in diretta, il programma condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini che ha ovviamente dedicato ampio spazio alla notizia della morte della cantante 78enne.

Ma Cristiano Malgioglio al telefono non è riuscito a parlare. Ed è scoppiato in un pianto disperato che gli ha impedito di continuare a partecipare alla diretta. Il paroliere era ancora ‘piegato’ dalla notizia troppo fresca, arrivata improvvisa, della scomparsa di Raffaella Carrà. “Sono disperato”, ha solo detto prima di abbandonare la diretta. Impossibile dunque per lui andare avanti, troppo forte il dolore.