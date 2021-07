Fissati per venerdì 9 giugno in funerali di Raffaella Carrà, scomparsa ieri dopo una battaglia contro la malattia a 78 anni. Tanti i commenti arrivati i queste ore per ricordarla. Alcuni, secondo Heather Parisi, non troppo sinceri. “È sorprendente: il potere che ha la morte umana di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti al punto tale da fargli ammettere financo la propria ipocrisia”. Ha scritto Heather Parisi sui social come al solito senza peli sulla lingua.



La ballerina americanon non fa nomi ma due sono i principali indiziati di questo tweet al vetriolo. Pippo Baudo e Lorella Cuccarini. Il primo, intervistato da Repubblica ieri, ha definito Raffaella Carrà una “artista eccezionale, un’autodidatta straordinaria”, dicendo di avere il rimpianto di non aver mai lavorato al suo fianco. Ma non sono pochi quelli che credono che Pippo sarebbe stato uno di coloro che ha fatto di tutto per ostacolare la carriera della ‘Raffa nazionale’. Per Lorella, a parlare è un tweet del passato.



Lorella che aveva voluto salutare Raffaella Carrà con un lungo post. “Vorrei dirti tante cose. A casa nostra sei sempre stata un mito. Per me un punto di riferimento artistico intoccabile, insieme a Carla Fracci. Sono cresciuta nel costante dilemma su chi tra voi due preferissi. In sole sei settimane, ho dovuto salutarvi. Con immenso dolore”.







“La prima volta che entrai in uno studio televisivo fu per una partecipazione in un tuo programma. – si legge ancora nella lettera – Ero giovanissima ed ebbi un attacco di orticaria per l’emozione di trovarmi di fronte a te, Raffaella Carrà. Con Carla ho condiviso tanti bei momenti. Con te non ho avuto la stessa fortuna, ma niente e nessuno potrà mai scalfire ciò che hai significato nella mia vita”. Un messaggio che, per Heather Parisi, non ricorda quanto successo nel 2015.



Quando Lorella Cuccarini, che avrebbe dovuto partecipare coma giurata al talent di Raffaella Carrà “Forte Forte Forte”, era stata scartata all’ultimo minuto.“Provo una profonda amarezza. Soprattutto perché la responsabile di tutto questo è uno dei personaggi che ho più amato nella mia infanzia e nella mia vita professionale. In trent’anni di carriera non l’avevo mai incontrata. Ne starò molto lontana anche per i prossimi trenta”.