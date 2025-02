Nella casa del Grande Fratello, le dinamiche sentimentali sono costantemente sotto i riflettori e il recente bacio tra Helena Prestes e Javier Martinez non è passato inosservato. La reazione più accesa è arrivata da Zeudi Di Palma, la quale, avendo mostrato interesse per Javier nei giorni precedenti, sperava di instaurare un legame con lui. L’ex Miss Italia, insieme a Shaila Gatta, ha espresso perplessità riguardo all’autenticità di questo nuovo flirt.

“Io credo che lui non sia preso da Helena, lo continuo a pensare. Io ho molto rispetto per i sentimenti delle altre persone e spero lo abbia anche lui in futuro per Helena”, ha dichiarato Zeudi, lasciando intendere di avere dubbi sulla sincerità di Javier. Anche Shaila ha manifestato i suoi sospetti: “Io da donna vorrei un uomo di polso, con carattere, un uomo che lotta per me, non un uomo che dice ‘vediamo come va, proviamo’. Io non ci credo a questo rapporto, a questo flirt. Lui sta tergiversando per l’hype!”.

Grande Fratello, Zeudi choc su Shaila e Javier

Durante una conversazione con Shaila, Zeudi ha condiviso il suo disappunto sulla situazione. Parlando di Javier, ha ammesso: “Avrei voluto conoscerlo perché mi è piaciuto proprio come uomo. Non mi succedeva da tanto tempo”. Una sua affermazione riguardante Helena ha scatenato la reazione indignata dei fan della modella e degli Helevier: “Se la sarebbe portata a letto e le avrebbe detto ciao, non mi piaci”, ha detto Zeudi a Shaila parlando di Helena e Javier.

I sostenitori di Helena hanno commentato sui social: “Sarebbe bello poter avere il quadro completo del pensiero di Zeudi, dato che scomoda argomenti quali femminismo e sessismo e poi ci delizia di questi suoi pareri (non richiesti) aberranti”, ha scritto un utente. Tra i commenti si leggono anche frasi come “Zeudi schifo“, “Cattiveria e veleno”, “Che sfigate a dire una cosa simile”, e ancora: “L’amica di Helena… quella che ci tiene a lei e vuole il suo bene”.

Zeudi: “Se la sarebbe portata a letto e poi le avrebbe detto vai tesoro non mi piaci”

Qualcuno ha anche chiesto al GF di mostrare i video in cui Zeudi esprime giudizi controversi su Helena: “Sarebbe anche ora che questi video li facessimo vedere, che dite? È già la seconda volta che lo dice. Fate vedere anche quello sull’instabile mentale nei confronti di Helena (detto tre volte)”. Infine, Stefania Orlando ha voluto dire la sua, facendo notare a Zeudi una possibile incoerenza nel suo comportamento: “Però se tu tenessi veramente ad Helena, pure in amicizia non accetteresti nemmeno di avvicinarti ad una persona di cui sai che lei è innamorata”.