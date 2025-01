Nelle ultime ore al Grande Fratello sono scoppiati nuovi flirt che hanno fatto parlare tutto il pubblico a casa. Due coppie, Zeudi e Javier da un lato, Chiara e Alfonso dall’altro, hanno suscitato reazioni contrastanti tra i telespettatori, alcuni dei quali non hanno affatto apprezzato questi nuovi legami. La prima coppia, quella formata da Zeudi e Javier, ha subito attirato l’attenzione per la ‘presenza’ nella loro vita di Helena Prestes. La modella brasiliana è molto legata a Javier e in più occasioni ha detto di provare qualcosa per lui, ma la stessa cosa è per l’amica speciale Zeudi.

Secondo l’account Agent Beast, in realtà tra Zeudi e Javier sarebbe scattata ”la passione” solo ai fini del reality show, ma in realtà nessuno dei sue prova qualcosa per l’altro. “I confessionali approfondiranno le percezioni reciproche tra Zeudi e Javier, aggiungendo sfumature emotive alla narrazione e stimolando ulteriormente l’attenzione del pubblico Javier al centro delle dinamiche La produzione ha deciso di adottare una strategia narrativa che pone Javier in una posizione ambigua rispetto a Zeudi ed Helena, accendendo l’interesse del pubblico”, riporta l’account social svelando il piano degli autori del Grande Fratello.

Grande Fratello, dopo il bacio con Alfonso Chiara si sfoga con Mariavittoria

L’altra coppia è invece formata da Alfonso D’Apice, ex fidanzato di Federica Petagna, e Chiara Cainelli, che solo un mese fa ha avuto un breve flirt con Javier Martinez. Il pubblico a casa ha criticato la velocità con cui i due si sono avvicinati e hanno ipotizzato un accordo nato per creare dinamiche in casa e avere più possibilità per restare all’interno del reality show. Alfonso D’Apice sembrava già molto preso da Chiara, che la scorsa notte si è lasciata andare a un bacio.

Tra Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice tutto sembrava procedere per il meglio ma oggi la giovane si è sfogata con Mariavittoria: “Stanotte ho litigato con Alfonso. Gli ho detto che ero stanca, e lui si è risentito… Gli ho detto che il suo comportamento mi sembrava scontento e lui di risposta ha detto di sentirmi distante. Mi ha detto ‘Chiara non pensavo, ma mi sto innamorando. Mi sono un po’ spaventata, non sono ancora a quel punto e questa cosa mi preoccupa”.

“Gli ho detto di essere preoccupata perché? non mi sento al suo stesso livello, poi mi ha chiesto di dormire con me ma io ho preferito che andasse a dormire altrove. Soprattutto dopo quello che mi ha detto penso di dover proteggere anche i suoi sentimenti”, ha detto ancora Chiara a Mariavittoria, per poi concludere: “Alla fine è rimasto a dormire… Quindi se ieri ero tutta contenta per come stava andando oggi invece ho i cavoli girati. Avevamo passato dei bei momenti, ci siamo presi il nostro tempo…”.