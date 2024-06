L’attesa è finita: ieri sera, su Canale 5, ha preso il via la nuova edizione di Temptation Island 2024, il celebre reality show di Maria De Filippi. La prima puntata ha già catturato l’attenzione del pubblico, mantenendo milioni di spettatori incollati allo schermo. Come da tradizione, il programma ha introdotto le nuove coppie e ha mostrato i primi momenti trascorsi nei due villaggi, caratterizzati da colpi di scena che promettono un’edizione ricca di emozioni.

Tra gli episodi più discussi della serata, Alessia ha chiesto per ben due volte il falò di confronto anticipato al fidanzato Lino, creando subito grande suspense. I dati di ascolto, recentemente pubblicati da Davide Maggio, parlano chiaro: Temptation Island 2024 ha registrato un notevole successo. La prima puntata è stata seguita da 3.248.000 spettatori, con uno share del 24.9 per cento. Un risultato significativo che conferma il forte interesse del pubblico verso questo format.

Filippo Bisciglia, sorpresa dopo la puntata di Temptation Island

Analizzando i dati delle passate edizioni, emerge che Temptation Island riesce sempre a mantenere un seguito solido e affezionato. Nel 2023, la prima puntata aveva attirato 3.558.000 spettatori con uno share del 26.14 per cento, leggermente superiore a quest’anno. Nel 2021, l’audience era stata di 3.194.000 spettatori e uno share del 20.96 per cento. Va ricordato che nel 2022 il programma non è andato in onda, ma ciò non ha intaccato la sua popolarità, come dimostrano gli ascolti di questa nuova edizione.

L’entusiasmo per le prossime puntate è palpabile. I telespettatori sono già curiosi di scoprire come evolveranno le dinamiche tra le coppie e quali nuovi colpi di scena riserverà il reality. Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 4 luglio, come sempre su Canale 5, alle 21.20 circa.

Temptation Island 2024 ha confermato ancora una volta il suo status di appuntamento imperdibile nel panorama televisivo italiano. Con ascolti solidi e un pubblico fedele, il reality show promette di offrire ancora tante emozioni e sorprese. Non resta che attendere il prossimo episodio per scoprire cosa accadrà nei villaggi delle tentazioni.