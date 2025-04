È Patrizia Conte la vincitrice dell’edizione 2025 di “The Voice Senior”, il celebre talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Originaria di Taranto, la cantante ha conquistato il pubblico italiano con la sua voce intensa e la sua storia personale, imponendosi nella serata finale con il 35,44% dei voti da casa. La vittoria è arrivata grazie al supporto del televoto, che l’ha incoronata regina della musica over 60, al termine di una sfida emozionante e combattuta fino all’ultimo applauso.

A guidarla fino al trionfo è stato Gigi D’Alessio, coach del suo team, che ha creduto nel suo talento sin dalle prime fasi della competizione. La serata conclusiva ha visto la Conte regalare momenti di altissima intensità emotiva, soprattutto con la sua interpretazione di “Amoreunicoamore”, il celebre brano di Mina. Un’esibizione che ha lasciato il segno, facendo vibrare il pubblico in studio e gli spettatori da casa.

Ma non è stata l’unica performance a colpire nel segno: nel corso della puntata finale, Patrizia Conte ha saputo mettersi in gioco anche con “Oggi sono io”, uno dei brani più amati del repertorio di Alex Britti. Due interpretazioni che hanno dimostrato la sua versatilità, la sua capacità di emozionare e una presenza scenica capace di far dimenticare ogni barriera generazionale.

La finale del programma, che ha ancora una volta riscosso grande successo di pubblico e critica, è stata tutta al femminile. Accanto alla vincitrice si sono sfidate altre tre concorrenti di talento: Graziella Marchesi, anche lei appartenente al team di D’Alessio, e le due cantanti del team di Arisa, Monica Bruno – originaria di Melissano – e Maura Susanna.

La quinta edizione di The Voice Senior si è conclusa con un successo che ha superato ogni aspettativa, lasciando il pubblico entusiasta e profondamente coinvolto. In molti, sui social, hanno scritto che la finalissima del talent show di Rai 1 era attesa “più di quella di Sanremo”, a dimostrazione di quanto il programma condotto da Antonella Clerici sia riuscito a entrare nel cuore degli spettatori.

Un’edizione che ha fatto centro, grazie a un mix perfetto di musica, emozioni e autenticità. La Clerici, con la sua consueta empatia e naturalezza, è riuscita ancora una volta a creare un clima familiare insieme ai quattro coach Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Arisa.

Su X , i messaggi di affetto e i complimenti si sono moltiplicati nel corso della serata finale. “Musica, storie di vita e lacrime vere. Questo è The Voice Senior”, ha scritto qualcuno. E ancora: “Antonella Clerici è l’unica che riesce a rendere un talent umano e mai forzato”. “La finale di The Voice Senior mi acchiappa più della finale di Sanremo queste sono vere emozioni senza fronzoli”, “Il miglior talent della televisone italiana”, “#TheVoiceSenior è l’unico programma in cui la finale in diretta risulta impeccabile come le precedenti puntate. Merito delle maestranze, ma anche di una maestra della diretta quale Antonella Clerici”.