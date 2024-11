Nella puntata del Grande Fratello del 26 novembre, nessun concorrente è stato eliminato, ma quattro partecipanti – Federica Petagna, Javier Martinez, Luca Giglio e Stefano Tediosi – sono stati messi in nomination. Non sono mancati momenti emozionanti, come l’incontro tra Helena Prestes e la sua amica Dayane Mello.

Helena, insieme a Lorenzo Spolverato, è risultata tra i preferiti dal pubblico, vincendo il televoto contro Shaila, Luca, Amanda e Stefano, e guadagnando così l’immunità per le prossime nomination. Durante l’appuntamento condotto da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, si sono susseguiti anche altri momenti particolari.

>> “Ho una comunicazione per voi”. Grande Fratello, Helena e Lorenzo lo vengono a sapere direttamente da Signorini e restano di ghiaccio







Grande Fratello, ascolti a picco per la puntata del 26 novembre

Dopo giorni in tugurio, c’è stato l’incontro tra Shaila e Lorenzo dopo giorni di lontananza, e quello tra Tommaso Franchi e il padre Giacomo, oltre alle dinamiche che riguardano il triangolo amoroso tra Federica, Alfonso e Stefano. Una dinamiche che cerca di rincorrere quella dello scorso anno tra Perla, Mirko e Greta. I tre, però, nonostante il seguito a Temptation Island, non sembrano entusiasmare il pubblico e a trainare gli ascolti del Grande Fratello.

Tuttavia, nonostante questi momenti che avrebbero potuto dare una spinta alla popolarità del programma, il Grande Fratello ha registrato un nuovo calo drastico negli ascolti, confermando una tendenza ormai preoccupante per il reality show. Con solo il 13,9% di share, la puntata del 26 novembre ha segnato il peggior risultato di questa 18ª edizione, un dato che va a peggiorare quello già deludente della settimana precedente. Il reality, che negli anni ha visto alternarsi un mix di vip e personaggi non famosi, sembrava aver trovato una formula vincente, capace di attrarre un pubblico vasto.

Tuttavia, quest’anno il format sembra aver perso la sua capacità di sorprendere e coinvolgere gli spettatori. Dopo anni di dinamiche ormai collaudate e di situazioni ripetitive, il pubblico sembra essersi stancato. Il Grande Fratello fatica a mantenere vivo l’interesse e, per la prima volta dopo molto tempo, non riesce più a imporsi sulla concorrenza, come dimostra la vittoria della fiction Libera di Rai 1 (18,8% di share), che ha superato il reality. Anche il talk show Belve, condotto da Francesca Fagnani, pur registrando un calo, ha ottenuto un 7,1% di share.