“Rischio chiusura”. Guai per lo storico programma Rai: da quasi 30 anni punto di riferimento in tv

Brutte notizie per il programma. Seconda una bomba lanciata dalle colonne di DiPiù Tv sarebbe a rischio chiusura. L’indiscrezione arriva dopo che nei giorni scorsi era arrivata la notizia di alcuni cambi in vista nelle poltrone che attualmente guidano i Tg. Al TG1 è ormai certo l’addio di Giuseppe Carboni (area M5s per il quale i pentastellati chiedono un riposizionamento una volta lasciato il Tg1). Al suo posto tanti in nomi che ora circolano in attesa del cda che scioglierà ogni riserva.



Da Monica Maggioni a Lucia Goracci, con Simona Sala terzo incomodo e a sorpresa Maria Luisa Busi che potrebbe uscire dal cilindro, visto che le sue credenziali sono in forte crescita. Un’altra donna dovrebbe prendersi la poltrona di Rai Sport (di getto verrebbe da pensare alla titolata Paola Ferrari ma sembra che in pole ci sia Alessandra Di Stefano). Tanta carne al fuoco. E neppure ‘Quelli che il calcio’ sarebbe escluso.

Quelli che il calcio, dal 1993 in onda



Lo azzarda Platinette sul settimanale DiPiù Tv nella sua rubrica I protagonisti della Tv visti da Platinette: “Quelli che il calcio si è spostato dal lunedì al giovedì, e questo potrebbe provocare la sua chiusura anticipata”. Platinette ha usato parole dolci per Mia Ceran “sa tenere testa a Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu”.

E anche e per il duo comico. “ Luca e Paolo sono istituzionali, con un approccio tipico di chi ha la giusta professionalità”, dice Platinetti.





Tuttavia, Quelli che il calcio sarebbe comunque a rischio. Quelli che il calcio è un programma televisivo di intrattenimento a tema sportivo trasmesso inizialmente su Rai 3 e dal 1998 su Rai 2, durante il periodo di attività del campionato italiano di calcio, che segue e commenta in diretta le partite della serie A.



Il programma è stato condotto dal 1993 al 2001 da Fabio Fazio insieme a Marino Bartoletti, dal 2001 al 2011 da Simona Ventura, dal 2011 al 2013 da Victoria Cabello, dal 2013 al 2017 da Nicola Savino e dal 2017 dal duo comico Luca e Paolo insieme a Mia Ceran. Va in onda dallo studio TV 3 del Centro di produzione Rai di Milano.