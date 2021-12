“Chiude per sempre”. La Rai ha deciso: dopo 28 anni addio a uno dei programmi più amati

Una storia lunga 28 anni. Dal 1993 sempre in onda fino a giovedì 2 dicembre, giorno dell’ultima puntata. Una voce che era nell’aria ma che ora toglie ogni dubbio. A far filtrare la notizia è TvBlog che scrive come la decisione sia arrivata da parte dei vertici Rai dopo una lunga riflessione. Nelle settimane scorse, dalle colonne di DiPiù Tv era stata Platinetti a lanciare l’indiscrezione nella sua rubrica ‘I protagonisti della Tv visti da Platinette’ nella quale racconta retroscena e pettegolezzi.



La showgirl aveva scritto: “Il programma si è spostato dal lunedì al giovedì, e questo potrebbe provocare la sua chiusura anticipata”. Platinette ha usato parole dolci per Mia Ceran “sa tenere testa a Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu”. E anche e per il duo comico. “Luca e Paolo sono istituzionali, con un approccio tipico di chi ha la giusta professionalità”, dice Platinette. Parliamo dello storico programma ‘Quelli che il calcio’ partito nel 1993 con Fabio Fazio al timone.

Quelli che il calcio… le ragioni della cancellazione

“Quelli che il calcio, inizialmente collocato al lunedì col titolo Quelli che il lunedì e successivamente spostato al giovedì con l’eliminazione del giorno di riferimento. Ha pagato i bassissimi ascolti e una impostazione sul fronte dei contenuti decisamente confusionaria”, scrive Tv Blog. Che poi aggiunge come sia stata anticipata anche la data di chiusura.







Sembra infatti che la puntata conclusiva sarebbe dovuta tenersi il 9 dicembre, con una parziale garanzia di ritorno nel 2022 almeno per un ultimo test scrive ancora Tv Blog. Poi però qualcosa è cambiato e Viale Mazzini ha deciso per lo stop definitivo. Ad oggi non è arrivata nessuna dichiarazione ufficiale neppure dalla Rai, che ora penserà a come riempire il vuoto lasciato in palinsesto da Quelli che il calcio. Per molti telespettatori la fine ingloriosa di uno storico brand.



Quelli che il calcio è stato condotto dal 1993 al 2001 da Fabio Fazio insieme a Marino Bartoletti, dal 2001 al 2011 da Simona Ventura, dal 2011 al 2013 da Victoria Cabello, dal 2013 al 2017 da Nicola Savino e dal 2017 dal duo comico Luca e Paolo insieme a Mia Ceran. Va in onda dallo studio TV 3 del Centro di produzione Rai di Milano.