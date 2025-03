Un terribile lutto ha colpito il mondo della musica e della televisione italiana. È venuta a mancare una delle concorrenti più amate di di Tu si que vales. La notizia è stata ufficialmente comunicata dal direttore del Festival della Melodia, che ha espresso profondo cordoglio per la tragica perdita. L’artista, che aveva conquistato il pubblico con la sua straordinaria voce e la storia, aveva commosso tutti, in particolare del giudice Sabrina Ferilli.

“Questa sera sono qui e per me è già una grande vittoria. Sono Antonietta, vengo da Roma Nord. Sto attraversando un periodo un po’ triste per la mia salute ma non ho voluto rinunciare. La notizia (della partecipazione a Tu sì que vales, ndr) è arrivata come un fulmine a ciel non proprio sereno e l’ho voluta accettare anche nelle mie condizioni. Ce la metterò tutta anche per lanciare un messaggio alle persone che stanno vivendo questa situazione”, aveva detto raccontando la sua storia.





Tu sì que vales, morta la concorrente Antonietta Messina

“Non vorrei commuovermi tanto ma diciamo che è tornato il male che avevo già sconfitto 13 anni fa, e devo vincere di nuovo. Penso che non ci sia cosa migliore che combatterlo con la musica”, aveva detto incassando l’applauso del pubblico. Commossi i giudici, in particolare Sabrina Ferilli, che aveva commentato: “La signora mi ha distrutto”.

Antonietta Messina era stata raggiunta da Belen sul palco che l’aveva abbracciata: “Non ce la faccio, grazie per questa lezione di vita”, mentre Maria De Filippi aveva commentato: “Non penso che le persone si siano alzate per quello che hai raccontato prima ma per come hai cantato”.

Purtroppo Antonietta non ce l’ha fatta e ieri il direttore del Festival della melodia ha dato la triste notizia: “La grande famiglia del “Festival della Melodia” è in lutto per l’improvvisa scomparsa della cantante romana Antonietta Messina, avvenuta in nottata nella propria abitazione, e circondata dall’affetto dei figli e dei due nipoti. Da tempo malata, non è riuscita più ad andare avanti, lasciando un significativo vuoto a livello artistico. E’ stata l’indiscussa rivelazione dell’edizione 2022 del programma di punta delle reti Mediaset “Tu si que vales” con un’impeccabile interpretazione del brano “La vita” di Antonio Amurri e Bruno Canfora, interpretato nel Festival di Sanremo 1968 da Elio Gandolfi. Un brano strappalacrime che conquistò meritatamente la finale facendo piangere in trasmissione Sabrina Ferilli, Maria De Filippi e Gerry Scotti”.

"Vita" non è solo una canzone per Antonietta ma un vero e proprio inno alla volontà di farcela sempre! Avete la pelle d'oca anche voi? 😍 #TuSiQueVales pic.twitter.com/soE1qGyy94 — Tú sí que vales (@tusiquevales_it) October 22, 2022

“La cantante ha ricevuto unanimi consensi anche fuori dai confini nazionali e negli ultimi tempi è stata ospite delle finali del “Festival della Melodia” a Città S. Angelo e ad Avezzano. – si legge nel comunicato – Tutti gli artisti interagivano volentieri sui social con la simpatica interprete capitolina che era praticamente diventata parte integrante dell’unica kermesse canora, patrocinata da Siae Italia, che offre l’opportunità gratuita a tanti giovani di esibirsi. è una perdita che ci addolora profondamente – ha detto a nome di tutti i cantanti, subito dopo aver appreso la triste notizia, il presentatore del Festival Maurizio Tocco- Antonietta resterà sempre nei nostri cuori, e la prossima manifestazione che organizzeremo sarà dedicata proprio a lei!”.