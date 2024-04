Lutto a Forum, la redazione del programma tv ha dato l’annuncio della scomparsa del giudice che ha preso parte a stagioni, dal 2011 al 2013, appena andato in pensione. Una carriera di successo durata dal 1961 al 2010. Aveva 87 anni. Come ricostruisce La Repubblica, come pm presso la procura partenopea aveva seguito alcune inchieste sulla camorra, culminate con gli arresti dei boss Cutolo, Zazza e Nuvoletta.

A Roma ha seguito le indagini più delicate e tra queste c’è anche quella che riguarda Emanuela Orlandi, ragazzina appena quindicenne, figlia di un alto dipendente del Vaticano, che il 22 giugno 1983 scompare nel nulla dopo essere uscita da una scuola di musica nel centro di Roma, dove era andata a lezione di flauto. Un caso, come tutti sanno, ancora irrisolto e per il quale il fratello Pietro continua a dare battaglia.





Lutto a Forum, morto il giudice Italo Ormanni

Il giudice si è occupato anche dell’omicidio di Simonetta Cesaroni e della morte della studentessa Marta Russo all’Università La Sapienza. “Da procuratore aggiunto presso la procura capitolina – carica che ha ricoperto dal 1994 al 2008 – Ormanni ha anche coordinato le indagini dell’antiterrorismo sugli anarchici e sulle nuove brigate rosse, con l’agguato al professor Massimo D’Antona, e sui delitti degli italiani all’estero, ‘in primis’ il duplice omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin in Somalia e l’assassinio della giornalista Maria Grazia Cutuli in Afghanistan”, scrive Repubblica.

Italo Ormanni ha lavorato anche come procuratore antimafia per il Lazio dal 2000 al 2008; dal 2008 al 2010 è stato responsabile del Dipartimento presso il Ministero della giustizia, occupandosi dell’estradizione del terrorista Cesare Battisti, latitante in Brasile. La notizia è stata data dall’account social di Forum: “Ci ha lasciati il giudice Italo Ormanni, è stato un onore poterlo annoverare tra i giudici del programma per due stagioni”, si legge.

“Ormanni è entrato nel cast della nostra trasmissione con sincero entusiasmo, confrontandosi con casi molto diversi da quelli affrontati nella sua lunga esperienza professionale. Inizialmente molto serio e rigoroso, ha saputo mettersi in gioco mostrando anche il suo lato spiritoso. La squadra di Forum è profondamente colpita ed esprime la sua vicinanza alla famiglia”, conclude il post.