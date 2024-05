Occhi puntatati sulla situazione dei Campi Flegrei, dove negli ultimi giorni si è verificata una potente scossa di terremoto di 4.2 della scala Richter. Ieri sera c’è stata una conferenza stampa al termine del vertice a Palazzo Chigi sull’attività sismica nei Campi Flegrei e il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha parlato della situazione: “Chi ha scelto di vivere nell’area dei Campi Flegrei sapeva di vivere in un’area difficile che presenta rischi”.

“Ci ricordiamo della vulnerabilità dell’area solo quando la terra trema e arriva la scossa e questo è un grande limite, dobbiamo dare vita a una, mi piace dire, convivenza vigile col pericolo. Sono luoghi meravigliosi ma se decidi di stare in quel luogo ci devi aiutare a promuovere una convivenza responsabile. Servono più comunicazione e maggiore consapevolezza”, ha detto il ministro commentando i fatti.

Alle 8.28 di mercoledì 22 maggio è stato rilevato un terremoto di magnitudo 3.6 con epicentro localizzato nel golfo di Pozzuoli a una profondità di 4 chilometri. La scossa è stata avvertita in particolare nei comuni di Pozzuoli, a Bacoli e nella zona occidentale di Napoli e ovviamente ha preoccupato tutte le persone che abitano nella zona.

In questi giorni esperti stanno parlando di quello che potrebbe accadere nella zona. Al Quotidiano Nazionale, il geologo Mario Tozzi ha spiegato che il vero problema è l’urbanizzazione della zona. “È come se migliaia di persone fossero sedute su un supervulcano e invece di tenerlo sotto controllo e attenzionato, che fanno? Ci costruiscono sopra un ospedale, un ippodromo, una base militare, una città da 80mila abitanti. Qualsiasi cosa succede lì è un problema”.

"È pericolosissimo sperare che si calmi il fenomeno, purtroppo dobbiamo pensare al peggio: molti colleghi pensano che si possa arrivare anche a scosse di magnitudo 5"



Del terremoto ai Campi Flegrei e di quello che potrebbe accadere nella zona colpita dal fenomeno del bradisismo si è occupata anche Bianca Berlinguer durante la trasmissione Prima di domani su Rete 4, in collegamento il vulcanologo Giuseppe Mastrolorenzo, che parla della situazione nella zona della Campania con parole non proprio confortanti. “È pericolosissimo sperare che si calmi il fenomeno, purtroppo dobbiamo pensare al peggio: molti colleghi pensano che si possa arrivare anche a scosse di magnitudo 5”, ha detto l’esperto.