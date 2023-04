Una doccia fredda è arrivata sul pubblico della Rai. Un programma è stato sospeso per un bruttissimo lutto, che ha colpito uno dei protagonisti dello stesso. Si è trattato di un evento ovviamente inaspettato, infatti tutti sono stati presi alla sprovvista e la televisione pubblica italiana ha dovuto agire di conseguenza per evitare critiche e spiacevoli conseguenze. La trasmissione in questione potrebbe essere recuperata in futuro, ma allo stato attuale non ci sono molte informazioni.

Sappiamo però che il sito TvBlog ha dato in anteprima questa news, dunque la Rai ha optato per questa scelta necessaria. Inevitabilmente il programma è stato sospeso per lutto e i telespettatori sicuramente hanno accettato di buon grado questa notizia. Il dispiacere per la mancata messa in onda della trasmissione ci sarà eccome, ma allo stesso tempo in tanti stanno rispettando questa persona famosa, alle prese con un lutto devastante che ha scosso la sua famiglia.

Rai, programma sospeso per lutto: cosa è successo

Purtroppo la Rai e questo ospite vip che ha presenziato a questo programma non poteva certamente aspettarsi questo dolore immenso. Nonostante fosse già stato precedentemente registrato, la tv di Stato lo ha sospeso per rispettare fino in fondo il suo lutto. Non sarebbe stato carino trasmettere la sua intervista, mentre sta vivendo un momento di indicibile sofferenza. Anche il conduttore sarà stato d’accordo, dato che il pubblico avrebbe potuto reagire in maniera negativa.

La trasmissione sospesa è Ci vuole un fiore di Francesco Gabbani, che sarebbe stato trasmesso venerdì 21 aprile su Rai1. Tra gli ospiti c’era il cantautore Roberto Vecchioni, il quale nelle scorse ore ha dovuto dire addio al figlio Arrigo, deceduto a 36 anni. Arrigo se n’è andato per sempre e l’artista ha chiesto il silenzio e il rispetto della privacy. In sostituzione di questa trasmissione ci sarà il film Sorelle per sempre. Mentre Ci vuole un fiore potrebbe essere visto dai telespettatori a giugno.

La prima puntata di Ci vuole un fiore era andata benissimo, come confermato da Gabbani sui social: “Sono stato travolto da tanto affetto e dai vostri bellissimi messaggi! Non sono un esperto e non ho mai basato il mio modo di esprimermi sui numeri ma sulla sincerità. Per quanto mi riguarda, riportare in prima serata uno show con una tematica così importante (l’ambiente n.d.r.) è già una piccola vittoria”. Ma la seconda puntata non ci sarà, almeno per il momento.