Primo bacio al Grande Fratello Vip 7. C’era grande attesa per la prima puntata del reality di Alfonso Signorini andata in onda ieri sera, lunedì 19 settembre. Intanto per conoscere i primi concorrenti dopo che per settimane il pubblico ha avuto a che fare con semplici indizi e poco altro. Cominciamo con il giovane tiktoker George Ciupilan, poi la conduttrice Patrizia Rossetti, l’ex tronista Luca Salatino, l’esperto di comunicazione Alberto De Pisis e la showgirl Cristina Quaranta.

Poi ancora l’attrice Pamela Prati, il giornalista Attilio Romita, la cantante Ginevra Lamborghini, l’artista Elenoire Ferruzzi, il personaggio tv Charlie Gnocchi, la schermitrice Antonella Fiordelisi e l’hair stylist Antonino Spinalbese. Infine l’opinionista Sara Manfuso, il campione di pallanuoto Amaurys Perez e la modella Nikita Pelizon. Intanto già nella prima serata abbiamo assistito al primo bacio in piscina tra due vipponi.





Il primo bacio in piscina come ‘rito propiziatorio’

Non si è trattato, però, di un vero e proprio bacio dettato dalla passione, ma più che altro di un ‘rito propiziatorio’ benaugurante per la nuova edizione del GF Vip. Un bacio ben diverso da quello che fece scalpore tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Stavolta, come confermato dallo stesso Alfonso Signorini, il contatto è stato molto più ‘casto’. Il conduttore ha chiesto a Patrizia Rossetti, Elenoire Ferruzzi e Pamela Prati di scegliere i due concorrenti per il bacio.

La scelta è ricaduta su Sara Manfuso, mentre il fortunato vippone è Attilio Romita. I due vipponi non si sono tirati indietro e hanno accettato la sfida. Si sono messi il costume e poi sono andati in piscina. In realtà, proprio sul più bello, Sara Manfuso si è coperta la bocca con la mano. In ogni caso la prova è stata considerata superata.

Nonostante la resistenza di Sara Manfuso che stava quasi per abbandonare la piscina Alfonso Signorini ha esclamato: “Va bene, il bacio c’è stato ed è stato un momento storico”. Nel frattempo in studio Sonia Bruganelli mangiava la carbonara cucinata da Luca Salatino. Forse in pochi sanno, infatti, che l’ex tronista è un cuoco ed è stato anche premiato per il tipico piatto abruzzese. Per lui non è stato un inizio di avventura entusiasmante al GF Vip 7, ma questa è un’altra storia…

