Primo Appuntamento è il seguitissimo programma condotto da Flavio Montrucchio su Realtime. Il format è semplice perché prevede l’incontro in un ristorante di persone che non si conoscono. Persone che quindi si ritrovano a cena insieme per la prima volta, senza essersi mai visti prima e senza sapere nulla dell’altro. Ed è proprio qui, all’interno dell’ormai noto ristorante, che iniziano a parlare e a conoscersi, cercando di capire i vari punti in comune e non, e se possa nascere o meno un interesse reciproco.

L’ultima edizione si è chiusa ad aprile scorso con ascolti eccellenti portati a casa da Flavio Montrucchio e da tutta la squadra di Primo appuntamento. Il programma ha brillato con una media di oltre 600mila spettatori e picchi anche molto più alti in alcune serate con storie che hanno fatto molto chiacchierare il pubblico a casa. Perché uno dei punti di forza della trasmissione è anche quello di animare la discussione social.

La coppia ancora insieme dopo Primo Appuntamento

Visto il successo, non c’è da stupirsi se i casting per la nuova edizione di Primo Appuntamento sono già stati aperti. In attesa di scoprire i volti e le storie dei nuovi protagonisti, la storia di una coppia che a 3 anni dalla partecipazione al programma presentato da Flavio Montrucchio è ancora insieme.





Nel corso degli anni sono stati ovviamente tantissimi i protagonisti di Primo Appuntamento e come spesso accade in questo tipo di programmi molte conoscenze non sono andate a lieto fine e altre non sono proprio mai cominciate perché evidentemente non c’erano i presupposti. Ma non è questo il caso di una coppia che si è incontrata nel famoso ristorante di Primo Appuntamento e dopo la prima cena ha avviato una relazione ad oggi solidissima.

Si tratta della coppia composta da Gabriele e Claudio che, dopo l’incontro a sorpresa avvenuto 3 anni fa, non si sono mai lasciati e sono sempre più innamorati. Oggi i due ex protagonisti di Primo Appuntamento sono così uniti e complici che lavorano anche insieme: hanno aperto un’agenzia di wedding planner insieme.