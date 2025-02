La puntata del Grande Fratello è stata turbolenta per Tommaso e Mariavittoria, con Alfonso che è ritornato dopo le polemiche dei giorni scorsi. Al termine della puntata il clima è diventato ancora più teso, quando la coppia ha deciso di avere un confronto chenon è stato proprio dai toni leggeri. Anzi, all’improvviso entrambi hanno preso una drastica decisione.

La relazione tra Tommaso e Mariavittoria non sta attraversando una fase facile, alla luce anche delle insinuazioni di Alfonso sul loro rapporto. Lui durante la puntata in diretta era poi parso tranquillo, ma in piena notte ha esclamato: “Se avessi visto quei video due mesi fa adesso non saremmo qui, non sarebbe nato nulla. Ma poi proprio in quei giorni in cui ti eri attaccata a lui, avevi fatto l’amore con me”.

Grande Fratello, caos dopo la puntata tra Tommaso e Mariavittoria

Tommaso è andato un po’ fuori di testa al Grande Fratello, infatti durante la nottata ha esclamato davanti a Mariavittoria: “Ma com’è possibile? Tu a 31 anni sei stata solo con 5 ragazzi a livello fisico. Mi hai detto che li hai amati tutti e poi arrivo io, il sesto e vieni con me senza provare nulla? Io? Non ero innamorato di tutte e 100 le ragazze con cui sono stato. Però non ti ho mai svalutato, tu hai svalutato quello che eravamo. Tu con quelle cinque persone con cui sei stata eri presa, di me no e questo mi ferisce. Io non ti sto dando della poco di buono. Ora mi dici che non hai provavi nulla quando sei stata con me la prima volta e questo mi ferisce, però per me è finita“.

MaVi ha perso le staffe ed è stata durissima: “Io sono in difficoltà, ma tu non ti devi permettere di parlare delle mie relazioni passate e di dire pubblicamente con quanti ragazzi sono stata. Non rivolgermi mai più la parola. Non esisto qui dentro per te, non esisto più. Anche per me è chiusa qui”.

Tommaso si è però subito pentito: “MaVi, ho cambiato idea. Ho sbagliato, scusa, non dovevo dirlo”. E la Minghetti lo ha perdonato, dunque i fan della coppia possono stare tranquilli.