Signorini ha annunciato giorni fa che userà la mano più morbida come rivelato nel corso di un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni. “C’è l’esigenza di essere più elastici nei confronti del politicamente scorretto. Mi è piaciuto poco il fatto di essere censori di certi comportamenti, mi è sembrato anacronistico. Ogni caso verrà valutato in base al principio che non è la parola che offende ma l’intenzione”.

“Questa scelta non significa ‘liberi tutti’, ma se una parola nel contesto non è offensiva non va stigmatizzata”. Detto ciò, cosa c’entrano Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli? Nemmeno il tempo di far passare l’entusiasmo per l’annuncio di tutti i concorrenti, che entreranno nella Casa di Cinecittà, che Mediaset Play ha inquadrato qualcosa che non quadra.

Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci sono nella Casa del GF Vip 6, ci resteranno ancora?! Questo al momento non ci è dato saperlo. Sono finite in rete le prime immagini della Casa del Grande Fratello Vip 2021. Per sbaglio Mediaset Extra ha trasmesso prima del previsto alcune immagini del bunker di Cinecittà. I fan più affezionati del reality show hanno notato un particolare.





I fan hanno approfittato della gaffe dell’emittente per scattare alcuni fotogrammi ed è così scoppiata la polemica sui social network. Il motivo? In una delle stanze è stato appeso un quadro con la foto del bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Ricordate quel bollente bacio in piscina?! Ebbene sì, proprio quello!

Il famoso bacio in piscina, quello arrivato dopo un gioco proposto dagli autori. Un bacio di cui si è discusso per mesi ma che ad un anno di distanza appare del tutto fuori luogo. Facile intuire il motivo: Pierpaolo Pretelli è oggi felicemente fidanzato con Giulia Salemi. Passione, tra l’altro, scoppiata proprio al Grande Fratello Vip. Inserire un’immagine dell’ex Velino di Striscia la notizia è stato considerato dai più irrispettoso nei confronti dei Prelemi, che sono prossimi al matrimonio.