Dopo Kate Middleton e Re Carlo III a preoccupare ora ci pensa la saluta della regina consorte: Camilla. La notizia è arrivata da Londra nelle ore scorse. Per la famiglia reale, insomma, sembra non esserci pace. Le ultime notizie sul re non erano delle migliori. A rivelarlo sarebbero alcuni tabloid inglesi, a cominciare da Metro che spiega come: le condizioni di salute di re Carlo III siano in realtà “più pericolose di quanto siamo stati indotti a credere”. Condizioni che avrebbe spinto la Corona ad accelerare il passaggio di consegne. Passaggio di consegne che non riguarderà il principe ribelle Harry.

E non sarebbe la sola notizia. Anche se la famiglia reale è sembrata ottimista sulla sua guarigione, ha già deciso di mettere a punto tutti i particolari per i suoi funerali. L’operazione si chiama Menai Bridge, mentre quello della sovrana scomparsa era London Bridge. Buckingham Palace ha curato con attenzione tutta la procedura nel caso di decesso.





Preoccupa la salute delle regina Camilla: “Stop agli impegni”

Ora, come detto, a preoccupare è la saluta di Camilla. Fonti di palazzo interpellate dal Daily Mail hanno fatto sapere che sarebbe pronta a chiedere le ferie: stanca e provata dai troppi impegni (e dall’età che non aiuta). La soluzione sembra cancellare gli appuntamenti presi, almeno fino al Commonwealth Day dell’11 marzo.

A spingere verso questa direzione sarebbe stato Carlo. Preoccupato per la salute della moglie. Il modo in cui Camilla sta reggendo il regno in questi momenti sta incotrando consensi. Racconta il Messaggero come: “Un’altra fonte di palazzo ha precisato al Sunday Times che negli ultimi tempi la popolarità della regina ha visto un aumento. «È stata incoraggiata dalla reazione del pubblico» alla sua presa delle redini della famiglia reale”.

“E «sebbene non si aspettasse di trovarsi nella posizione di guidare la famiglia – scrive il domenicale del Times -, la Regina è assolutamente pronta a fare qualunque cosa sia necessario fare per l’istituzione» che rappresenta, cioè la monarchia”.