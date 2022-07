Premio Strega 2022, fuggi fuggi del pubblico non appena inizia a piovere. Appena cominciata la diretta su Rai3, dopo mesi di scongiuri per la pioggia, l’evento che si è svolto sotto al colonnato del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma rovinato da un acquazzone improvviso.

Tutti i presenti a cercare un riparo, con il risultato che la conduttrice del Premio Strega 2022, Geppi Cucciari, è rimasta sola sul palco. Ma non si è fatta fermare dalla pioggia né lasciata prendere dal panico e sotto a un ombrello ha improvvisato un monologo. Gli utenti dei social impazziti per la sua simpatia e bravura.





Premio Strega 2022, la pioggia non ferma Geppi Cucciari

“Buonasera Villa Giulia e grazie presidente e a questo pubblico digestivo e bagnato. Perché pochi istanti prima della diretta è iniziato a piovere. Quindi vorrei fare i miei complimenti a questi due che sono rimasti seduti e che non so chi siano e a quanto pare hanno molti segreti da confidarsi”, ha esordito la conduttrice del Premio Strega 2022 tutta d’argento vestita.

“La buona notizia è che è finita la siccità, la cattiva notizia è che è finita adesso. Benvenuti agli ospiti che si sono riparati sotto la galleria di questa splendida cornice. E benvenuti a voi amici a casa alla 76esima edizione del Premio Strega. Perché io, proprio io, qui, io? Charles Bukowski disse che un intellettuale è colui che dice cose semplici in modo complicato. Un artista è chi invece dice qualcosa di difficile in modo semplice. Stasera non hanno trovato né l’uno, né l’altro”.

“Ed ecco spiegata la mia presenza qui con voi. Saluto il pubblico estivo di Rai Tre, tutti e quattro, a quest’ora davanti ai nostri teleschermi. Poi saluto questi tavoli, che prima erano pieni e sembrava una sala bingo e adesso sembra che sia entrata la finanza, sono tutti scappati. I tafferugli che sarebbero scoppiati ai tavoli adesso si sono spostati lontano da me ma iniziamo”, ha concluso Geppi Cucciari prima di dare il via al Premio Strega 2022, mentre su Twitter tutti ripostavano il suo monologo.

