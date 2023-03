“Ti ha esaltato la presenza dei poveri? Che schifo”. E ancora: “No ragazzi, fa veramente schifo questa cosa, i poveri dovrebbero bruciare all’inferno“. Queste le parole choc della concorrente del reality show italiano. Parole che, ovviamente, hanno scatenato una vera bufera social e la richiesta ufficiale della squalifica della concorrente dalla trasmissione televisiva.

Un video di quasi due minuti che negli ultimi giorni è rispuntata su diverse chat di amici e colleghi della concorrente del reality show. La 34enne parla durante un giro in auto insieme a un amico, un noto imprenditore piemontese, che si stava lamentando per aver trovato l’auto – “una Porsche Gts da 580 cavalli” – con un vistoso segno sulla carrozzeria. A quel punto la sparata choc sui ‘poveri’.

Poveri devono morire, le parole choc di Alessandra Demichelis

“Sarà stato un ricco o un povero? Te l’avrà fatto un povero”, ha detto Alessandra Demichelis, prossima concorrente di Pechino Express con la collega Lara Picardi. L’uomo, che già all’epoca aveva commentato l’uscita dell’amica con: “ci possono essere anche persone meno abbienti” . Questa volta è stato ancora più severo: “L’affermazione di Alessandra non è assolutamente condivisibile, stendiamo un velo pietoso”.

Nella sua pagina Instagram (Dc Legalshow), l’avvocato e volto del reality show ostenta l’amore per il lusso. Una pagina che l’ha fatta diventare ‘famosa’ fino all’arrivo a “Pechino Express”. Nel filmato l’avvocato dice: “I poveri dovrebbero bruciare all’inferno”.

Alessandra Demichelis è pronta a sbarcare in televisione a Pechino Express, la trasmissione in onda su Sky. Insieme alla collega Lara Picardi, le due formeranno ”Le avvocate”. Come detto, la 34enne è diventata famosa grazie a una pagina Instagram, il nome è DcLegalshow, in cui la Demichelis parla della sua vita, del lavoro, e delle sue passioni come la moda, il lusso e i locali da frequentare.

Dopo la pubblicazione del video, molti utenti hanno chiesto la squalifica della concorrente. “Alessandra DeMichelis FUORI DAL PROGRAMMA!! È inaccettabile permettere ad una del genere di partecipare dopo le ultime affermazioni”, è uno dei commenti lasciati sotto al post della pagina ufficiale di Pechino Express.