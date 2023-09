Situazione già delicata e da tenere d’occhio quella relativa a Myrta Merlino, che da circa una settimana è alla guida di Pomeriggio Cinque dopo l’addio di Barbara D’Urso. Ora sono uscite fuori delle notizie tutt’altro che rassicuranti sulla conduttrice scelta da Pier Silvio Berlusconi. E sono quindi apparsi diversi commenti dei telespettatori, i quali hanno preso già posizione su questo confronto a distanza tra le due presentatrici televisive.

Prima di dirvi tutto su Myrta Merlino, Pomeriggio Cinque e cosa sta accadendo con Barbara D’Urso, durante l’ospitata dell’ex giornalista di La7 a Verissimo, c’è stata una confessione molto forte: “Quando ero incinta di sette mesi il mio primo marito ebbe un incidente molto grave in motocicletta e restò in coma per quasi tre mesi”. Certamente una vicenda molto seria, che l’ha segnata in qualche modo in maniera indelebile.

Leggi anche: “Imperdonabile”. Pomeriggio Cinque, ancora critiche per la regia: da chi arrivano





Myrta Merlino e Pomeriggio Cinque, cosa succede dopo l’addio di Barbara D’Urso

La notizia riguarda gli ascolti televisivi per Myrta Merlino, infatti Pomeriggio Cinque non sta rispondendo a dovere. Barbara D’Urso è ormai lontana, infatti si è fatta vedere a Londra pronta per nuovi progetti professionali, ma i suoi fan sono parecchio nostalgici. E alla luce delle ultime informazioni su Myrta ecco che è partita una sorta di ribellione online. Infatti, sono in tanti a volere nuovamente Carmelita nella trasmissione.

Dopo il boom nella prima puntata, Myrta Merlino è calata a vista d’occhio e nella giornata dell’11 settembre si è fermata al 16,95% di share, lontana dal 21% dell’esordio. Quindi, ha perduto circa 300mila telespettatori. E ora c’è chi invoca il ritorno di Barbara, come scritto dal sito Leggo: “Carissima Barbara, ho seguito sempre Pomeriggio 5 quando lo conducevi tu. Da questa stagione in poi non lo seguo più perché hanno sostituto te con una che non c’entra niente, perché è tutt’altro genere. A questo punto preferisco vedere da lunedì La vita in diretta condotta sempre dal grandissimo Matano”.

E un’altra telespettatrice ha voluto dire: “Gliene avete dette di ogni e ora tutti a chiederle di tornare”. Staremo a vedere se Pier Silvio Berlusconi parlerà con Myrta per fare un primo bilancio o se aspetterà un po’ di tempo prima di giudicare il suo operato.