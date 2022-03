“Me l’ha detto quando è uscita”. Bomba Biagio D’Anelli su Miriana Trevisan, rivelazione choc dopo il GF Vip

Pomeriggio Cinque, ospite in studio Biagio D’Anelli. Rivelazioni che ‘scottano’ dopo l’esperienza conclusa nel rality show di Alfonso Signorini. L’ex gieffino ha rilasciato dichiarazioni decisamente interessanti nello studio televisivo di Barbara D’Urso. Ovviamente i riflettori non potevano che accendersi su Miriana Trevisan. Ecco cosa ha detto Biagio D’Anelli a riguardo.

Una storia d’amore nata durante l’esperienza trascorsa in casa Cinecittà quella tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan. A un passo dalla vittoria l’ex volto di Non è la Rai fin quando il verdetto definitivo non l’ha vista costretta ad abbandonare il GF e riabbracciare il figlio che ha aspettato la mamma lontana da mesi accompagnato dall’ex marito.

Una sorpresa splendida che ha dunque saputo rimediare alla delusione di un podio perso per sempre. E sono stati in molti ad attendere anche il momento in cui Miriana e Biagio si sarebbero incontrati dopo tanta attesa. E poi? Le parole dell’ex gieffino hanno rivelato nello studio di Pomeriggio Cinque alcuni dettagli scioccanti.





“Ero nel container chiedendole se servisse qualsiasi cosa. Lei ha avuto un problema con il pin del cellulare, non si ricordava il pin. E mi ha detto ‘lascia il tuo numero al mio agente che poi ti chiamo’. Questa cosa mi ha un po’ stranito. Io avevo capito che perché era appena uscita dalla casa, le valigie, il pin e tutto quanto…”.

E ancora: “Io ho detto ‘se ti serve qualsiasi cosa io sono qua in hotel vicino’. Mi ha detto ‘ok, ti chiamerò’. Non ho ricevuto chiamate… mi auguro stia col figlio.”. Queste le parole di Biagio D’Anelli. Il motivo del “due di picche”? Ancora tutto tace.