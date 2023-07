Barbara D’Urso fuori da Mediaset, dunque lascia – dopo ben 15 anni al timone – la sua trasmissione Pomeriggio Cinque. Dopo tanti rumor, pochi giorni fa è arrivata la nota ufficiale di Mediaset e poi la conferma di Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei Palinsesti della rete per la prossima stagione tv. E anche il commento a caldo della conduttrice, come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate poco più giù. “Canale 5 e Barbara D’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5”, si legge nel comunicato.

“Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara D’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”. Concetto, come detto, ribadito martedì dall’amministratore delegato dell’azienda alla la conferenza stampa di presentazione dei Palinsesti Mediaset 2023/2024.

Leggi anche: “Bugie, ora ascoltate la verità”. Barbara D’Urso, la furia contro Mediaset e Pier Silvio Berlusconi





Pomeriggio Cinque dopo Barbara D’Urso, chi è la nuova conduttrice

Pier Silvio Berlusconi ha confermato l’addio di Carmelita, che comunque ha un contratto fino a dicembre 2023: “Ringrazio Barbara per il grandissimo lavoro che ha fatto con noi in questi anni, per la professionalità e per l’impegno. Lei è venuta a chiederci, prima della fine del contratto, un rinnovo e una garanzia su un prime time da fare all’anno. Noi oggi queste garanzie, se non c’è un prodotto che è stato individuato, non le diamo più”.

“Da quel momento ci siamo resi conto che magari per Barbara Pomeriggio 5 era una gabbia anche un po’ stretta”, ha concluso. Chi prenderà il suo posto? Dopo le voci dei giorni scorsi, la curiosità del pubblico è finalmente saziata. Anche qui ora c’è l’ufficialità: sarà Myrta Merlino a condurre la nuova edizione di Pomeriggio Cinque.

Lo ha annunciato sempre Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei Palinsesti Mediaset, anche se il rumor era nell’aria da giorni: la sostituta di Barbara D’Urso sarà proprio la conduttrice che ha lasciato La7. Da settembre ritroveremo dunque Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque, che però si sposterà da Milano a Roma. Due grosse novità, dunque, nel contenitore pomeridiano di Canale 5.