“Non è mica così…”. Suor Cristina, dopo critiche e polemica la verità dalle suore Orsoline

Polemica su Suor Cristina, la vincitrice di The Voice of Italy ha lasciato il convento e dopo l’intervista rilasciata a Verissimo è scoppiata la bufera. Ma andiamo con ordine. Nel 2014 la religiosa diventa famosa grazie alla partecipazione al talent The Voice of Italy, che poi vince, e grazie alla sua voce vola oltre oceano per duettare con artisti internazionali.

Domenica a Verissimo l’intervista che ha lasciato tutti senza parole, con tanto di polemica su suor Cristina. Oggi suor Cristina è solo Cristina Scuccia, ha lasciato i voti, vive in Spagna e fa la cameriera. La decisione di lasciare la vita religiosa è arrivata 34 anni.

Leggi anche: “È bellissima”. Suor Cristina non è più suora: la trasformazione





Polemica su suor Cristina, parla la madre generale delle Orsoline

Domenica la 34enne di Vittoria, in provincia di Ragusa, è stata ospite di Verissimo per raccontare la sua nuova vita. “Sì adesso sono Cristina, Suor Cristina è dentro di me – ha raccontato ai microfoni di Silvia Toffanin – se sono quella di oggi è anche grazie a lei. Ho trovato delle difficoltà ma oggi ho il sorriso e credo ancora di più nella vita. Ovviamente per me Dio è ancora centrale in tutto e ci credo assolutamente”.

Cristina è apparsa in studio con un completo rosso, i capelli lunghi e un perfetto make up. I social sono impazziti per la nuova suor Cristina, ma non è mancata la polemica. Dopo l’intervista Fanpage ha contattato le suore Orsoline e il commento aveva scatenato molte critiche: “Suor Cristina? Non abbiamo nulla da dire. Non c’è proprio niente di cui parlare”, le parole riportate dal quotidiano online. Poi il cambio di rotta delle religiose di cui faceva parte la 34enne di Vittoria, forse dopo la polemica scoppiata su suor Cristina.

Dopo la polemica su suor Cristina è arrivato l’intervento della Madre Generale Madre Carmela Distefano, a nome delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia: “Mi dispiace che la stampa nella difficoltà di dare risposte al telefono abbia colto distacco e indifferenza da parte nostra per la scelta di Cristina. Siamo certamente dispiaciute di non averla più tra noi, ma comprendiamo e rispettiamo la sua decisione e le auguriamo tutto il bene possibile per il suo cammino. La sentiremo sempre una nostra sorella e l’accompagneremo con l’affetto e con la preghiera”. Polemica chiusa.