Filippo Bisciglia travolto dalle polemiche dopo quelle foto. Probabilmente il popolare conduttore di Temptation Island non si aspettava reazioni così negative alla sua scelta. Certo le foto in questione non mancano di provocazione, ma alcuni commenti sono stati davvero molto duri e negativi. Ma per quale motivo? Cerchiamo di scoprirlo. L’ultima volta che avevamo parlato di lui era stato in occasione della sua presunta partecipazione al Grande Fratello.

Sicuramente sarebbe stata una presenza molto gradita dal pubblico, ma alla fine non se ne fece più nulla. In realtà Filippo Bisciglia aveva già partecipato al GF in passato. Lui stesso ha chiarito: “Allora, è uscita la notizia che sarò concorrente del Grande Fratello. Ok, è una fake news. Non entrerò al GF, ma è una fake news divertente. Ci sta, movimentano un po’ di cose. Mi sono divertito anche io”. Nelle ultime ore, invece, si è divertito di meno, anzi per nulla.

Filippo Bisciglia e le foto al centro delle polemiche

Con le ultime foto pubblicate Filippo Bisciglia ha creato un vero e proprio polverone. Molti si sono indignati e si sono scagliati contro la sua decisione. Ma perché? Il conduttore indossa alcuni capi della nuova collezione di moda di Gaelle Paris. La didascalia è tutta un programma: “Nessuno al mondo deve essere giudicato come strano o diverso, libertà“.

Il messaggio di Filippo Bisciglia è chiaro e riguarda la libertà di espressione, che si realizza anche scegliendo il modo in cui vestirsi, oltre che truccarsi, ma non è piaciuto a tutti. Nella prima foto il conduttore appare con una specie di pelliccia. Nella seconda invece eccolo con le labbra ricoperte di rossetto. Tanti follower non hanno apprezzato e lo hanno pesantemente criticato.

C’è chi ha scritto: “No non ci posso credere, anche tu, e pensare che ti ho sempre stimato“. E ancora: “Si però non te se può guardá. Ciao” e poi “Niente in contrario però stiamo andando fuori pista mi dispiace”. C’è perfino chi si preoccupa per le sue condizioni: “Tutto bene Fili’?”. Ovviamente ci sono anche tanti commenti positivi come ad esempio “Filì tu saresti fantastico pure con un sacchetto della spazzatura addosso! 🤣♥️🤣”. E voi, cosa ne pensate?

