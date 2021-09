“Parli proprio tu?”. Pio e Amedeo, nessuno sconto a Chiara Ferragni. Lei difende Fedez e loro si scatenano

Non si spegne la polemica su Pio e Amedeo, dopo Fedez interviene anche la moglie del cantante Chiara Ferragni. Un commento al vetriolo che il duo comico ha rispedito subito al mittente. Per chi si fosse perso la ragione della lite, tutto è cominciato nella serata di venerdì quando la coppia ha ritirato un premio speciale ai Seat Music Awards 2021 per il successo ottenuto con “Felicissima sera”. “Grazie alla Rai per non averci censurato!” hanno detto riferendosi a quanto accaduto sul palco del Primo Maggio a Fedez.

Poi Pio e Amedeo avevano aggiunto. “Augurandoci che la libertà non passi per la decisione di qualche associazione, per l’oligarchia del gusto, viva la libertà”. Un intervento durato qualche minuto che, però non è passato inosservato al pubblico e anche al diretto interessato -Fedez- chiamato in causa proprio dai due che non le ha mandate a dire.“Nella rete in cui non vorrebbero che tu citassi i nomi dei politici perché non è presente il contraddittorio, ti ripulisci la coscienza ingaggiando due rivoluzionari anticonformisti”.

E ancora: “Cercando di sputt@nare l’avversario senza contraddittorio. Bravi tutti. Mi è piaciuto. Bravi Pio e Amedeo. Spero di diventare un giorno un anticonformista, un antisistema come voi. Domani incomincerò uscendo per la strada dando del nero e del frcio a tutti per strappare un sacco di sorrisoni”. Stamani la terza parte. Sempre Pio e Amedeo hanno risposto a tono.





“Ingaggiati?”, a noi non ci ha ingaggiato nessuno, non abbiamo visto una lira, non abbiamo visto un dirigente, nessuno ci ha detto di dire qualcosa”. Poi hanno rincarato la dose: “In diretta nessuno avrebbe potuto fermarti! Mica sarebbero arrivati i bodyguard a buttarti per terra, avresti potuto esprimere il tuo pensiero senza fare tutte ste polemiche, dai”. È stata quindi la volta di Chiara Ferragni.

Sul suo profilo ufficiale ha scritto: “Ma quanto sono simpatici Pio e Amedeo? La frase concludetela voi”. E il duo comico non si è fatto scappare l’occasione. “Simpatici come quelli che si lanciano l’insalata nei supermercati di notte ridendo a crepapelle o come quelli che fanno l’elemosina sgommando in Lamborghini in faccia ai poveri? E come si fa a raggiungerlo questo livello di simpatia… In effetti troppo divertente”.