Pio e Amedeo non fanno sconti a nessuno, nel mirino del duo comico foggiano ieri sera, durante lo show di Gigi D’Alessio andato in onda sulla Rai, è finito il conduttore Fabio Fazio. Di Fazio, che domenica scorsa aveva detto addio alla Rai dopo 40 anni di presenza ininterrotta, si è parlato molto nelle ultime settimane. Su di lui hanno si sono espressi illustri colleghi con giudizio, spesso, anche taglianti come nel caso di Michele Santoro, il giornalista che anni fa fu tra le ‘vittime’ dell’editto bulgaro berlusconiano.

Santoro, nello specifico, aveva detto: “Le narrazioni che fanno sono sempre un po’ farlocche. Non è vero che Fazio è stato 40 anni ininterrotti in Rai, è andato via a lavorare a La7 quando era di Telecom, non ha fatto nemmeno una puntata. Fazio uscì da quell’avventura devastato, era molto più ricco di prima ma la gente lo guardava storto. Io non rientrai in Rai. Lui, invece, sì. Non è rientrato solo per i buoni uffici del suo agente, è rientrato anche perché la politica ha voluto che lui tornasse”.





Pio e Amedeo, frecciata a Fazio durante lo show di Gigi D’Alessio

E ancora: “La Rai ha avuto una perdita con l’addio di Fazio e Annunziata, sono professionisti molto validi. Io non sopporto nessuno dei due”. Parole alle quali Fabio Fazio non ha risposto, forse già concentrato sulla sua nuova avventura televisiva a Discovery dove lo seguiranno anche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, sul futuro delle quale si era molto parlato.

Proprio il passaggio a Discovery è stato oggetto della satira di Pio e Amedeo che da subito hanno fatto capire il tenore del loro intervento. Appena saliti sul palco, rivolgendosi al conduttore, hanno detto: “Gigi, ti sei accasato qui in Rai ormai. Hai sentito di Amadeus a Sanremo? Ce lo prendiamo noi il Festival”. Poi la stoccata su Fabio Fazio.

“Quel poverino di Fazio lo hanno costretto ad andare a guadagnare 10 milioni su Nove, poverino, non si fa”, hanno detto. Poi non è stata risparmiata neppure l’latra illustre giornalista che da poco ha lasciato la Rai: la conduttrice di “Mezz’ora” Lucia Annunziata. “Pure l’Annunziata se ne è andata, puoi prenderti il suo posto”.