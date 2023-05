“Hanno chiamato lui”. E Pierpaolo Pretelli non ha potuto dire di no: per lui ora cambia tutto

Novità in vista per Pierpaolo Pretelli, l’ex concorrente del Grande Fratello sarebbe ad un passo dallo sbarcare in Rai in un programma cult. Una bella notizia che arriva a poco dalla nomina, che sembra ormai ufficiale, della fidanzata Giulia Salemi al GF Vip. Nella prossima edizione infatti Giulia dovrebbe prendere il posto lasciato vacante da Sonia Bruganelli che, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, ha deciso di chiudere con il programma di Alfonso Signorini.



Proprio Signorini, per chi non lo ricordasse, aveva avuto un ruolo decisivo nel ricucire la frattura che sembrava essersi aperta nei mesi scorsi tra Giulia e Pierpaolo che, proprio al GF Vip, si erano conosciuti ed innamorati. Diciamo sembra perché mai chiarezza è stata fatta del tutto su quei giorni tumultuosi. L’importante è che ora tra la coppia sembra tornato il sereno.

Ballando con le stelle, Pierpaolo Pretelli nel cast?



Un sereno sentimentale al quale si aggiunge un sereno professionale. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha infatti diffuso la notizia che Pierpaolo Pretelli sarà uno dei ballerini della prossima edizione di Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1. Al momento non c’è nulla di certo e si tratta soltanto di un’indiscrezione. Ma c’è un ma.



Un gesto di Pierpaolo Pretelli, farebbe pensare che questa indiscrezione possa essere vera, in quanto di recente ha iniziato a seguire Milly Carlucci sui social. Nelle prossime settimane ne sapremo di più. Milly, intanto, è alla prese con la formazione delle nuova squadra e una serie di preoccupazioni, la più grande legata alla saluta di Carolyn Smith, impegnata in una battaglia contro il tumore, alla quale Milly ha mandato una lettera.



“Ciao Carolyn adorata, non so se sono riuscita a dirti bene, quando ci siamo visti l’ultima volta, quanto ti sono vicina e e quanto ti voglio bene. Sei preziosa e presente nella mia vita. Sono rimasta un po’ scioccata da quello che mi raccontavi, quindi ho avuto… Non so cosa ho balbettato. Sappi che sono con te, noi siamo davvero due sorelle. Ti ammiro e ti voglio un bene immenso. Con la rasatura stia benissimo”.