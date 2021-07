“Ma come? Che gaffe pesantissima…”. Carlo Conti, la ‘figuraccia’ col vip. E proprio nel momento top

Negli ultimi tempi sono circolati diversi nomi che sarebbero rientrati nel cast di Tale e Quale Show 2021. E ora sono stati tutti praticamente confermati. È stato proprio Carlo Conti, confermato conduttore del programma di Rai Uno a partire dal 17 settembre, che attraverso un post diffuso sui social, ha diffuso l’elenco ufficiale del cast.

Una comunicazione è una comunicazione. Ma una gaffe è e resta pur sempre una gaffe. Stiamo parlando proprio del giovane Pierpaolo Pretelli, fidanzato di Giulia Salemi ed ex vippone di Alfonso Signorini. La gaffe in questione riguarda proprio l’ex velino di Striscia la Notizia.

Ecco il cast con i nomi dei partecipanti a Tale e Quale Show 2021. Ciro Priello: comico e attore dei The Jackal; Dennis Fantina: cantante e vincitore di Saranno Famosi nell’edizione 2001/2002; Biagio Izzo: attore e comico

Gemelli di Guidonia: trio napoletano comico e musicale composto dai fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo; Alba Parietti: conduttrice, scrittrice e showgirl;





Federica Nargi: modella ed ex velina di Striscia la Notizia; Deborah Johnson: cantante; Stefania Orlando: conduttrice, cantante e showgirl; Francesca Alotta: cantante; Pierpaolo Pretelli: modello, cantante ed ex velino di Striscia la Notizia. Insomma, nomi di prim’ordine, se non fosse che, come è spesso accaduto negli ultimi mesi, il cognome di Pierpaolo sia stato storpiato in ‘Petrelli’ piuttosto che ‘Pretelli’.

L’errore è subito stato notata dagli utenti di Instagram, molti dei quali hanno provveduto a sottolineare la gaffe. Tanti anche quelli che hanno esultato nel vedere ufficializzato il nome del modello che assieme alla compagna gode di un largo seguito su Instagram, ma anche Twitter.