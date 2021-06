Entrambi sono stati grandi protagonisti dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò potrebbero adesso condividere un altro importante momento della loro vita, infatti stando alle ultime indiscrezioni si ritroveranno insieme. Ovviamente non stiamo parlando di aspetti privati, infatti l’ex velino di ‘Striscia la Notizia’ è felicemente fidanzato con Giulia Salemi, così come l’attrice siciliana è legata in maniera viscerale al figlio di Walter Zenga, Andrea Zenga.

A proposito di Rosalinda, negli ultimi giorni ha confessato di avere dei forti dolori alla schiena. E ha rivelato nelle scorse ore: “Non potete capire, lui mi ha salvata. Dopo un giorno in cui stavo male Andrea mi ha portata da lui e magia? No bravura nel capire il problema”. Andrea Zenga, che è un personal trainer, ha consigliato alla fidanzata Rosalinda Cannavò di farsi visitare da un osteopata. E quest’ultimo le ha permesso di risolvere il problema. Ma torniamo adesso alla strana coppia che potrebbe ricongiungersi.

Sia Pierpaolo Pretelli che Rosalinda Cannavò dovrebbero essere protagonisti di un’altra importante trasmissione televisiva. Stavolta però non resterebbero a Mediaset, ma sbarcherebbero alla Rai e sul primo canale della televisione pubblica italiana. Insieme a loro potrebbe esserci un’altra ex compagna di avventura, ovvero Stefania Orlando. La voce si sta facendo sempre più insistente e non è da escludere la possibilità che nei prossimi giorni possa già giungere la tanto attesa ufficialità.





Secondo le ultime indiscrezioni, circolate in queste ore, Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò potrebbero prendere parte alla prossima edizione di ‘Tale e Quale Show’, il programma condotto da Carlo Conti. Le loro voci sarebbero considerate molto belle e quindi potrebbero davvero essere i concorrenti ideali. I diretti interessati non hanno proferito parola, quindi al momento non ci sono ulteriori informazioni in merito. Staremo a vedere cosa succederà prossimamente e se saranno davvero scelti.

Qualche giorno fa Pierpaolo Pretelli ha sfoggiato con orgoglio il suo fisico sulla spiaggia bianca di Samanà. E la foto in costume pubblicata nelle ultime ore ha infiammato Instagram. I like e i commenti (e i complimenti) non si contano ma ecco spuntare anche quello della fidanzata. “Che brava fotografa“, ha scritto Giulia Salemi lasciando intendere che la foto sia stata scattata proprio da lei.