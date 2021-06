Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi fanno coppia dai tempi del Grande Fratello Vip. Hanno iniziato a frequentarsi negli ultimi mesi del reality show condotto da Alfonso Signorini e da quel momento in poi non si sono più lasciati. Certo, lui vive a Roma e lei a Milano ma la distanza, che forse fra qualche tempo verrà azzerata quando decideranno di andare a convivere, non ha costituito un problema per i Prelemi che, nelle settimane scorse, hanno deciso di fare il loro primo viaggio insieme.



Praticamente una luna di miele che, nemmeno a dirlo, tanto Pierpaolo Pretelli quanto Giulia Salemi hanno raccontato sui rispettivi profili Instagram per rendere i loro fan partecipi anche di questa bella novità. Raggianti e sempre più innamorati e complici in spiaggia, Pierpaolo e Giulia si riprendevano mentre si tuffavano nell’acqua cristallina e facevano il bagno in un luogo davvero da sogno. Nel dettaglio, la coppia era ospite del Bahia Principe Grand El Portillo, un resort meraviglioso.



Il prezzo? In rete si scopre che per trascorrere 6 notti in questo periodo, ad esempio, in formula all inclusive, il prezzo è di circa 800 euro (per due persone). Tornati in Italia Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno parlato del loro futuro nel corso di una lunga intervista con il giornalista Sandro Pirrotta, partendo da come è nato il loro rapporto. “No non me l’aspettavo perchè diciamo ormai ero scettico nell’amore. Non riuscivo più a trovare una persona che riuscisse a tenermi testa. Noi siamo molto simili”.







E ancora: “Quello che mi ha fatto innamorare oltre alla bellezza disarmante è quella che ha dentro. E’ generosa, si spende più per me che per lei stessa a volte. Questo a me fa sciogliere”. Poi Pierpaolo Pretelli ha aggiunto: “Sarebbe il top fare un programma radio insieme. Io sarei la giusta spalla per la conduttrice Giulia. Magari chissà”. Subito sono arrivati i commenti, divisi tra entusiasmo e chi li invita a guardare altrove per la loro carriera.



Infine, Pierpaolo Pretelli ha risposto alla critiche sulla sua carriera di musicista. “Da piccolo suonavo il pianoforte, poi diciamo che la vita mi ha fatto crescere un po’ in fretta. Ho dato priorità ad altre cose. La mia fissa era quella di scrivere, di creare un testo con una base ballabile per tutti”.