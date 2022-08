“Per Piero Angela”. Ufficiale: la decisione della Rai subito dopo la triste notizia della sua scomparsa

Piero Angela non c’è più ed è davvero difficile fare i conti con questa terribile notizia. La sua morte è stata annunciata dal figlio Alberto, che non è riuscito a dire molto altro sicuramente per il forte dolore che sta provando, se non “buon viaggio papà”. Ha pubblicato una foto del padre sorridente e tutta l’Italia ha appreso così la dipartita del divulgatore scientifico. Ma ora la Rai ha deciso di fargli un omaggio speciale, infatti nelle prossime ore accadrà qualcosa di davvero molto significativo.

Non si poteva certamente restare indifferenti dinanzi all’addio a Piero Angela e la sua morte ha immediatamente colpito anche i vertici della Rai, che hanno subito studiato cosa fare. Ed è venuto fuori un omaggio che farà piacere a milioni di telespettatori. Un gesto veramente bellissimo, che il pubblico ha accolto con applausi. La televisione pubblica italiana ha ricevuto davvero tanto dal conduttore e non poteva che regalargli per l’ultima volta un momento indimenticabile. (Leggi anche Piero Angela, per 66 anni e fino alla sua morte la moglie è stata al suo fianco. Chi è Margherita Pastore)





Piero Angela, dopo la sua morte la Rai fa un omaggio con puntata Superquark

I vertici della tv pubblica hanno amato come tutti gli italiani le gesta di Piero Angela, che riusciva ad entrare nelle case di tutti i connazionali con garbo ed estrema professionalità. La sua morte non potrà eliminare mai le cose buone fatte dal papà di Alberto Angela e la Rai per questa ragione ha optato per un omaggio meraviglioso. La sua programmazione è stata cambiata repentinamente ed è stato cancellato il palinsesto serale iniziale. In prime time andrà infatti in onda proprio il divulgatore.

Nella serata del 13 agosto, su Rai1, sarà trasmessa una puntata di SuperQuark di Piero Angela. L’inizio è previsto alle ore 21.25. Dallo scorso 6 luglio, come ricordato dal sito Fanpage, la Rai stava comunque dedicando spazio al conduttore televisivo trasmettendo appuntamenti inediti. Ora è stato ufficializzato questo cambio di programmazione, infatti non vedremo più la replica di The Voice Senior di Antonella Clerici, come disposto prima dell’arrivo della notizia della morte dell’uomo.

Questo l’ultimo messaggio di Piero Angela, diffuso postumo: “Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni insieme. Ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana. Soprattutto ho avuto la fortuna di conoscere gente che mi ha aiutato a realizzare quello che ogni uomo vorrebbe scoprire”.

