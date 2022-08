Non solo Alberto, c’è anche Christine: chi è la figlia (sconosciuta) di Piero Angela

Piero Angela muore a 93 anni. Un pezzo di storia della televisione italiana si spegne per sempre. Ben 70 lunghi anni di onorata carriera come divulgatore scientifico, giornalista e conduttore Rai, Piero Angela è stato un esempio di encomiabile raffinatezza e cultura fino al suo ultimo respiro. Il commovente messaggio di Alberto recita “Buon viaggio papà”, ma oltre al figlio, a piangere il padre anche Christine Angela. Ecco chi è la figlia.

Piero Angelo, chi è la figlia Christine. Nonostante il legame di sangue, il figlio Alberto ha rispettato la volontà del padre fino all’ultimo. In ambito lavorativo Alberto non lo ha mai chiamato papà: “Gliel’ho chiesto io di chiamarmi Piero, mi piace avere un rapporto di lavoro”.





Piero Angela e la moglie Margherita Pastore hanno dato alla luce anche la figlia Christine, di cui a differenza del fratello Alberto si conosce poco. Qualche accenno di papà Piero nel corso di qualche intervista, proprio per rispettare la riservatezza di Christine, come è accaduto nel 2016 nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere.

Queste le parole di Piero Angela a proposito dei suoi due figli: “L’8 aprile 1962 ero a Parigi. È nato mio figlio! C’era un referendum per l’indipendenza dell’Algeria e feci il collegamento Rai di sera. Stetti con mia moglie Margherita al mattino, al momento del parto. Abbiamo registrato la nascita di Alberto, l’avevamo fatto anche per Christine, nel 1958”.

Christine Angela ha dunque 64 anni, sorella maggiore di Alberto. Poche notizie su Christine, ad eccezione di quelle apprese per bocca del padre che in occasione dei ringraziamenti scritti nel suo libro Ti amerò per sempre, ha così affermato.

“Devo anzitutto ringraziare Christine Angela. Per la ricerca e l’analisi degli oltre quattrocento articoli scientifici che costituiscono la documentazione di base del libro, un lavoro senza il quale quest’opera non avrebbe potuto essere realizzata”.

