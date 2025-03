Il ritorno di Alba Parietti a Bella Ma, il programma di Pierluigi Diaco, non è stato dei migliori. Ci era già stata nel 2023 quando aveva raccontato alcune verità sui trattamenti estetici ai quali si era sottoposta. “Gli interventi che ho fatto? Come diceva Almodovar, “Una è più autentica quanto più assomiglia all’idea che ha sognato di se stessa”. Ma se io mi vedo e mi piaccio così che male c’è? E c’è anche il monologo di Agrado, meravigliosa donna trans”.

>> “Ci siamo conosciuti in tv”. Adriana Volpe finalmente svela chi è il nuovo compagno

“Poi sai che sono innamorata del mio programma, che prima o poi rifarò su Rai Due, che è Non Sono Una Signora. E non c’entra niente con questo ma volevo dirlo. Comunque Agrado sale sul palco, fa questo monologo e dice mi chiamo Agrado perché mi piace rendere la vita bella per gli altri, ti devo dire che in questo un po’ mi riconosco”.





Bella Ma, Pierluigi Diaco bacchetta Alba Parietti

“E poi alla fine dice ‘io sono così perché io penso ho fatto questo, ho fatto quello’, racconta tutta la chirurgia, la stessa che si attribuisce anche a me, alle volte è vero, alle volte non è vero, ma chi se ne frega, se fa felice qualcuno pensarlo che lo pensino”. Stavolta, oggi pomeriggio 25 marzo, si è fatta notare per altro. Rispondendo a un ragazzo del pubblico ha detto.

“Se è vero che tempo fa mostravo il mio c**o?“. Quando Diaco ha sentito queste parole si è alzato dalla sedia e, rivolgendosi ad Alba Parietti, le ha chiesto di scusarsi con i telespettatori per quello che ha detto: “Cosa? No, sei veramente volgare, questo è davvero volgare. ormai l’hai detto. Scusati con il pubblico”.

alba parietti che si scusa con il pubblico per aver detto culo, ripetendolo, aiutatemi a dire reginapic.twitter.com/mFIhorEFZb — Martina 🍸 (@martisvirgoing) March 25, 2025

Alba non si è fatta attendere: “Hai ragione, lo so che tu non sopporti che si dicano parolacce, si è vero, hai davvero ragione. Però lo chiamano tutti così. Dai lasciamelo dire. Mi scuso con il pubblico per aver detto questa parola”.