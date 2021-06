“Mio figlio ha capito”. Piera Maggio, lacrime in diretta tv. La commozione di Federica Panicucci

Un momento davvero toccante quello andato in onda su Canale 5, precisamente durante il programma mattino 5. Ospite della puntata Piera Maggio che in queste ultime settimane è tornata in televisione per parlare del caso di sua figlia Denise Pipitone. Nei giorni scorsi la Maggio ha fatto le sue comparsate proprio per riaccendere i riflettori sul caso agghiacciante della scomparsa della figlia, Denise. Eccola quindi Piera Maggio ospite di Federica Panicucci.

La donna tuttavia, anche se in genere manifesta una forza e una compostezza inimitabile, stavolta è crollata. E poco dopo di lei anche la padrona di casa. Nessuna delle due è riuscita a trattenere le lacrime, lasciandosi andare ad un pianto liberatorio che ha commosso davvero chiunque. Piera Maggio, nel corso dell’intervista, ha voluto ringraziare tutte le persone e i programmi che in questi mesi si sono occupati del caso di sua figlia, tenendo alta l’attenzione sulle ricerche per cercare di arrivare alla verità dei fatti.

Piera Maggio ha ammesso che in questi giorni farà una sorta di saluto di “fine stagione” ai vari programmi e, proprio nel momento in cui si lasciava andare ai ringraziamenti, non è riuscita a trattenere le lacrime. “Al di là delle polemiche che ci sono in giro, in tutto ci vuole equilibrio. Sono qui perché ho deciso che in questo periodo non andrò da nessuna parte”.





Piera Maggio: “Il leone è un po’ abbattuto”

E ancora: “Sarà questa la mia decisione”, dice la donna a Federica Paniccuci. Poi dice: “Io per adesso sono emotivamente un po’ giù. Il leone è un po’ abbattuto”, ha ammesso in lacrime mamma Piera Maggio, mentre la padrona di casa di Mattino 5 cercava di rincuorarla. Poi la donna ha detto: “Diciassette anni sono tanti e sono stati fatti tanti errori, c’è da riflettere. Magari Denise il giorno dopo la sua scomparsa poteva essere a casa, chi lo sa, abbiamo perso del tempo prezioso”.

Piera Maggio ha poi parlato di suo figlio Kevin, il fratello maggiore di Denise: “Si è parlato tanto di me e del mio dolore, ma a Kevin è stata strappata la sorellina, la compagna di giochi. Lui ha sofferto tanto questa situazione. Ho cercato di proteggerlo e in parte ci sono riuscita. Ma ha avuto una madre che ha dovuto lottare e forse ho tolto qualcosa a lui. Noi mamme siamo così, abbiamo sempre sensi di colpa. Ma Kevin è un ragazzo meraviglioso, ha compreso benissimo quello che è successo”.