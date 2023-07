Grave lutto nel mondo dello spettacolo e per Maria Grazia Cucinotta. L’attrice messinese ha scritto un post sui social per ricordare l’amica scomparsa: L“Ho aspettato che ti svegliassi e tutto ricominciasse tra le tue risate e gli abbracci dove ritornavi bambina e io ti stringevo forte…invece hai continuato il tuo viaggio fuori da questo mondo dove lasci tutti con un vuoto infinito”.

“Sabrina, amore mio, amica del cuore. Tvb per sempre”, ha scritto nel post pubblicato su Instagram, una foto che le ritrae insieme, strette in un abbraccio alla sua amica morta sabato 29 luglio. Maria Grazia Cucinotta non ha aggiunto ulteriori dettagli sulle cause del decesso.

Lutto nel mondo dello spettacolo, è morta Sabrina Giambartolomei

50 anni, Sabrina Giambartolomei, produttrice e organizzatrice di eventi molto nota nel mondo dello spettacolo è morta sabato 29 luglio, all’ospedale Sant’Andrea di Roma dove era ricoverata. “Colpita da una malattia improvvisa, non è riuscita a superarla Il mio abbraccio va al padre, al figlio e ai familiari tutti colpiti da questo improvviso lutto. Sabrina aveva appena 50 anni. Le più sentite condoglianze, mie e dell’amministrazione comunale”, ha spiegato il sindaco di Nepi, Franco Vita.

I funerali di Sabrina Giambartolomei, scrive ViterboToday, sono fissati per domani, lunedì 31 luglio, alle 16,30 al duomo di Nepi, in provincia di Viterbo. Tanti i messaggi scritti da amici sui social. “Ho tanto pregato per te – afferma l’amica Valentina, che ha affidato ai social il suo ricordo -. Ho tanto sperato chiedendo al Signore di non portarti via. Mi manchi amica mia. Sento un grande vuoto, un grande dolore. Tu guerriera, tu donna meravigliosa, tu grande professionista”.

In una delle sue ultime foto pubblicate, quella che la ritrae a galla in mare, tanti i messaggi: “Ti immagino così, leggera, rilassata… che da lì su ci guardi, vegli. 💔 Buon viaggio Sabry”, “Così ti ricordiamo con il cuore in pezzi”, “Così ti ricordiamo con il cuore in pezzi”, “Un grande dolore un grande vuoto. Una grande amica grande donna meravigliosa Grande professionista”, “Sabry cara lasci un vuoto immenso vola alto come solo te sai fare e proteggi Davidino”.