Lutto nel mondo della televisione. L’attore dell’amata sitcom è morto nelle scorse ore. La brutta notizia è stata confermata dalla moglie, che ha pubblicato anche una foto dei due mentre si baciavano. Questa la struggente dedica di addio: “Il mio amore per te non morirà mai. Riposa in pace tesoro”. Una carriera lunghissima caratterizzata da un successo invidiato da tutti.

Il grande attore, morto nella sua casa nel Kent, a sud-est della capitale inglese Londra, ha reso tristi tutti gli amanti della televisione, ora in lutto per questa perdita devastante. Nel corso della sua carriera professionale, ha lavorato anche nel cinema e a teatro, ma era famoso soprattutto per due sitcom meravigliose.

Televisione in lutto: il grande attore è morto

La notizia della morte dell’attore Brian Murphy, che aveva 92 anni, è stata data anche dalla BBC. Un saluto lo ha fatto anche il suo manager Bowington: “Aveva talento e umanità, era un uomo gioioso e profondamente di buon cuore”. Nato nel 1932, l’inglese aveva iniziato a lavorare nella televisione britannica nel 1961 in Agente speciale, Z cars, Love Story e Callan.

Murphy era una vera e propria stella della tv, grazie alle sitcom Un uomo in casa (1973-1976) e George e Mildred (1976-1979). In quest’ultima era noto per aver interpretato George Roper, il marito nullafacente di Mildred. Lei era interpretata magistralmente dalla collega Yootha Joyce.

R.I.P Brian Murphy (actor whose roles included George Roper in George & Mildred and Alvin Smedley in Last of the Summer Wine) and it was an honour and pleasure to meet this comedy legend last year pic.twitter.com/PLkRFZV3yl — Lee Ribbens (@LeeRibbens) February 4, 2025

Brian Murphy era sposato dal 1995 con l’attrice Linda Regan. Dal 2003 al 2010 era stato co-protagonista della serie Last of the Summer Wine.