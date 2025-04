Cambiamento improvviso per Elisa Isoardi. Infatti, la sua avventura professionale alla Rai sta avendo uno scossone importante, infatti è stata presa una decisione significativa che le stravolgerà il suo lavoro. Una notizia che ha comunque colto di sorpresa tutto il pubblico della tv pubblica italiana.

Elisa Isoardi non la vedremo più nel programma Rai apprezzato da molti, come anticipato dal sito DavideMaggio. In anteprima il giornalista omonimo ha rivelato cosa succederà nei prossimi mesi nell’azienda televisiva. Vediamo insieme cosa è stato annunciato sulla presentatrice.

Elisa Isoardi via da Linea Verde alla Rai: cosa farà ora

Elisa Isoardi, salvo ulteriori colpi di scena, non dovrebbe più essere la conduttrice di Linea Verde Italia. Lei presentava questa trasmissione Rai da due anni assieme a Monica Caradonna, ma adesso sposterà il suo lavoro altrove. Possiamo subito dirvi che resterà comunque nella tv pubblica.

Secondo DavideMaggio, la Isoardi potrebbe essere inserita il sabato pomeriggio su Rai 1 in sostituzione di Emma D’Aquino che lascerà Sabato in Diretta. Ma ancora nulla è deciso, quindi saranno i vertici aziendali a contattare Elisa nelle prossime settimane per prospettarle tutte le ipotesi.

Non resta che attendere l’eventuale comunicazione ufficiale della Rai, ma per Elisa Isoardo il futuro sembra già assicurato, dunque cambierebbe solo il programma ma non ci sarebbero ripercussioni lavorative.