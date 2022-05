Una domanda attanaglia le menti di chi ieri era sintonizzato su Canale 5 per la finale di Champions League: perché Liverpool – Real Madrid è iniziata in ritardo? Attenzione, quando parliamo di ritardo non ci riferiamo a qualche istante o pochi minuti, ma più di mezz’ora. Un fatto che ha fatto innervosire non poco i tifosi allo stadio e sopratutto quelli a casa. Il match avrebbe dovuto cominciare alle 21. Peccato che a pochi minuti dal calcio di inizio si è capito che l’attesa finale sarebbe slittata. Inizialmente si è parlato di un ritardo di 15 minuti, poi di trenta, infine si è andati oltre la mezzora per la non-gioia dei fan.

Alla fine, l’attesa partita è iniziata alle 21.36 ed è finita molto più tardi del previsto. Ma perché Liverpool – Real Madrid è iniziata in ritardo? Un fatto che ha lasciato sconcertato chiunque, soprattutto i due telecronisti che sono stati costretti a barcamenarsi per più di mezzora di fronte ad un pubblico attonito. Massimo Callegari e Roberto Cravero, i due commentatori designati per la partita, hanno intrattenuto milioni di spettatori sintonizzati sulla rete ammiraglia Mediaset, cercando di intrattenere in qualche il modo in pubblico ma anche loro erano quasi senza parole dopo mezzora di nulla.





Perché Liverpool – Real Madrid è iniziata in ritardo? Spettatori imbestialiti

Ma allora perché Liverpool – Real Madrid è iniziata in ritardo? Da quello che si sa, il problema è scaturito dal fatto che al Parco dei Principi di Parigi molti tifosi inglesi non sono riusciti ad accedere per l’inizio della partita. Tra le cause ci sarebbe il fatto che i controlli di sicurezza delle forze dell’ordine. Da quello che riportano i media inglesi, avevano solo due postazioni aperte per il prefiltraggio e le cose sono andate per le lunghe.

Tra l’altro la situazione è diventata alquanto pericolosa nel sottopassaggio di Avenue du Stade de France. Per non considerare un’altra clamorosa falla dell’organizzazione, ovvero l’esigua presenza di poliziotti. Non solo: altro problema un altro problema è imputabile a uno sciopero, ovviamente mirato, che ha coinvolto il flusso della linea B della Rer, una dei due tragitti che conducono allo stadio.

Hier soir à #SaintDenis, la #France a montré qu’elle était incapable d’organiser un événement sportif tel que l’#UCLfinal sans que les délinquants s’en mêlent : fraudes, rackets et violences en tout genre. Une humiliation supplémentaire pour notre pays… pic.twitter.com/uxQZNzBOUS — Hélène Laporte (@HeleneLaporteRN) May 29, 2022

E per finire, poco prima che iniziasse il match, alcuni tifosi del Liverpool senza biglietto hanno scavalcato i cancelli ed hanno tentato di entrare nello stadio. Un’organizzazione impeccabile quindi.

