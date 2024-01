Nuova puntata di Affari Tuoi con una nuova concorrente. Dopo diverse puntate, al centro dello studio arriva Fabrizia da Sassari che gareggia con il pacco numero 16. La gara si apre con le prime sei chiamate e la prima offerta della serata. Purtroppo con i primi tiri vanno già via i 200mila euro ed i 50mila euro. La prima offerta della serata in ogni caso è altissima ed è di ben 29mila euro.

Fabrizia non accetta l’offerta e neanche il cambio pacco proposto dal dottore. Arrivano i tre tiri fortunati e a questo punto restano in gioco 4 blu e 4 rossi 10mila, 75mila, 100mila, 300mila euro. La nuova offerta del Dottore è di 34mila euro per un solo tiro. Fabrizia da Sassari è decisa ad andare avanti e non accetta.

Affari Tuoi, Fabrizia accetta 49mila euro. Il sospetto dei telespettatori

La chiamata successiva di Fabrizia va segno ed elimina un altro pacco blu. A questo punto anche il Dottore ha dovuto offrire una molto alta, ovvero 39mila euro. La concorrente va avanti e riesce a beccare un altro pacco blu e il dottore offre la cifra più alta della serata ma anche una delle più alte in questa edizione del game show condotto da Amadeus. Alla fine restano 100mila e 200mila euro, oltre a un pacco blu e Fabrizia accetta 49mila. Alla fine della gara la concorrente scopre che nel suo pacco c’erano 100mila euro.

Molti utenti sui social hanno criticato la scelta di accontentarsi di 49mila euro quando in realtà avrebbe potuto ambire a un montepremi più alto e alcuni hanno insinuato che il gioco di Affari Tuoi sia pieno di coincidenze e che il montepremi più alto resista fino alle ultime battute di gioco. “Certe volte vedendo ste partite verrebbe da pensare che è tutto concordato, poi ripensi a quando perdono e ti ricredi”, si legge su Twitter. Molti telespettatori mostrano sospetto sulle dinamiche di Affari Tuoi.

“Guarda caso, in questo periodo dove molti pensano che i 30-40 mila vanno accettati subito alla prima offerta, piazzano una dopo l’altra puntate dove accettano ma avevano premi altissimi”, “Non capisco perché molti concorrenti rifiutano le offerte grandi quando ci sono ancora tanti pacchi grossi che possono uscire e poi alla fine quando hanno 75% di possibilità di prendere i pacchi maggiori si fanno fregare dal dottore accettando poco. Un mistero”.