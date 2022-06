Temptation Island sospeso, Pier Silvio Berlusconi spiega perché. Lo ha fatto oggi, 30 giugno, a margine della presentazione del palinsesto 2022/2023 che ha riservata non poche sorprese. Confermatissima Maria De Filippi, che tornerà con “Uomini e Donne”, “Tu si que vales”, “C’è posta per te” ed “Amici”, si prende una pausa ‘La Pupa e il secchione’, dopo le polemiche ed i bassi ascolti della passata stagione. Un colpo duro da digerire per Barbara D’Urso, comunque confermata al timone di Pomeriggio 5. Su di lei Pier Silvio Berlusconi ha voluto fare una precisazione.



“Sui contenitori del daytime stiamo lavorando, ci siamo resi conto che i gusti sono cambiati, stringenti sull’attualità e meno sullo show. Il cambiamento è avvenuto e i risultati parlano da soli. Barbara D’Urso è una signora professionista, abbiamo rinnovato il contratto per le prossime stagioni. Resterà a Pomeriggio 5, per ora non sono previsti altri progetti ma troveremo il programma giusto perché ha una esperienza unica”.





Temptation Island sospeso, Pier Silvio Berlusconi non esclude un ritorno



Sul fronte Reality, confermato il Grande Fratello Vip e anche L’isola dei Famosi, con un doppio appuntamento settimanale (non sia mai ne sentissimo la mancanza). Confermato anche l’arrivo de La Talpa nella primavera 2023 prodotta dalla Fascino, ma si sta ancora cercando una conduttore/trice. Per le produzioni show/varietà Pio e Amedeo raddoppiano con tre puntate speciali di Emigratis e nuovi appuntamenti con Felicissima sera (e siamo pronti a nuove lezioni di stile e di pensiero). (Leggi anche “Silvia e Pier Silvio si sposano”. Bomba gossip in casa Mediaset)



Quanto a Temptation Island, Pier Silvio Berlusconi non ha chiuso del tutto la porta. “Vogliamo sperimentare altro e ci stiamo prendendo un tempo per farlo. Temptation resta negli interessi dell’azienda e non è escluso che in futuro possa comparire nuovamente nei nostri palinsesti”. Pertanto, non è detta l’ultima parola. Canale 5 non ha cancellato definitivamente il programma, come si poteva pensare, anzi. Pier Silvio Berlusconi aggiunge che potrebbe tornare prima del previsto.



Ha continuato Pier Silvio Berlusconi. “Tra l’altro, semmai fosse, parliamo di un periodo di messa in onda successivo alla prossima primavera, quindi il non esserci nei palinsesti che stiamo presentando per il 2023 non è indicativo, visto che si fermano più o meno ai programmi di giugno”.

